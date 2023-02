Pichetto: Hay que ordenar que los extranjeros no vayan al Conurbano

#Polémico | @MiguelPichetto propuso "generar una política demográfica" para que los extranjeros "no vayan al conurbano".



💬 "¿Querés venir a la Argentina? La Patagonia es inmensa, allí hay trabajo. Al conurbano, no". pic.twitter.com/FAmn3gUYMf — Política Argentina (@Pol_Arg) February 1, 2023

Tolosa Paz hizo una mega verificación de los planes sociales y le pidió a los beneficiarios que ratificaran la información y los datos, dio de baja 180 mil planes que eran truchos”,

El precandidato presidencial por Encuentro Republicano Federal,, consideró que “hay que generar una política demográfica" para que los inmigrantes "no vayan al conurbano” bonaerense, pero sí al resto de las provincias. Además, elogió a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, por la baja de los planes sociales. ”, lanzó Pichetto durante una entrevista que brindó a LN+ y continuó: “¿No tenés antecedentes penales? Todo bien, La Patagonia es inmensa, allí hay petróleo, gas, pesca, la producción frutícola, hay trabajo”.”, insistió.Al señalarle uno de los periodistas la “polémica” que genera la política inmigratoria, el auditor General de la Nación ironizó: “”.En ese sentido criticó que Argentina le brinde salud pública a los inmigrantes. “A vos te llega a pasar un accidente en Bolivia y los muchachos bolivianos no te atienden, entonces reciprocidad con estos países”, pidió.Durante la entrevista el auditor elogió a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, por dar de baja los planes sociales a aquellos beneficiarios que no cumplían con los requisitos, por ejemplo, la baja de los Potenciar Trabajo a los titulares que usaron el dinero para comprar dólar ahorro o registraron altos consumos en dólares con tarjeta de crédito.La ministra de desarrollo socialelogió Pichetto.En esa línea, criticó: “Eran truchos y pertenecían a distintas organizaciones, ahora los muchachos están enojados van a cortar la 9 de julio”.En otro tramo de la entrevista volvió a referirse a las políticas sociales y sostuvo que “la toma de decisión tiene que ser emprender un camino, cambio de expectativas, generación de empleo, modernizar las normas del trabajo, bajar la carga impositiva, poner a la Argentina a producir y a trabajar”.”, sentenció y agregó que “no podes usar el sistema previsional como un sistema de reparto de plata del Estado”.Aunque aclaró que “no lo podes hacer en el primer año, tener que acomodar los tiempos y podes armar una transición”.