Sin Macri, la mesa de Juntos por el Cambio se reúne otra vez para evitar la ruptura en hasta siete provincias

Y Juntos por el Cambio ya se muestra dividido en ambas provincias.

En medio de los fogonazos de la interna y con el calendario electoral pisándole los talones, lque elegirán sus autoridades locales antes de la elección nacional.La cumbre será a partir de las 12, en La Escondida de Palermo, y el temario girará en torno a diferentes ejes, entre ellos, la ofensiva al juicio político contra la Corte Suprema de Justicia; la situación económica del país, lo que incluirá críticas al ministro de Economía, Sergio Massa por la presunta “bomba económica” que, según Mauricio Macri, le estaría dejando al próximo gobierno. Pero principalmente la mesa opositora analizará la situación de la coalición en las provincias que tendrán votaciones de gobernadores previas a las elecciones nacionales.Lo más llamativo seráque tras visitar La Pampa el fin de semana para apoyar a Martín Maquieyra como candidato a gobernador, regresó a Cumelén, el country de Villa La Angostura donde viene pasando sus vacaciones y mantiene diversas reuniones de trabajo. Aunque no está confirmado, se rumorea que el ex presidente podría salir por Zoom para participar del debate.La semana pasada, los presidentes de los cuatro principales partidos de Juntos por el Cambio,(PRO),UCR),(Coalición Cívica) y(Encuentro Republicano Federal) se reunieron en la sede del PRO y resolvieron que quienes no cumplan con el reglamento previsto para definir las internas en los distritos donde no haya PASO “serán sancionados y no podrán utilizar las siglas de Juntos por el Cambio en alianzas, colectoras o lemas”.En noviembre del año pasado, la Mesa Nacional había definido que(donde votan afiliados del espacio y votantes independientes) para definir las candidaturas, siempre que no pueda solucionarse por consenso o por encuestas, pero en las últimas semanas empezaron a verse diferencias y tirones en más de seis distritos que podrían llevar a la coalición a ir dividida en las elecciones locales.Tras las elecciones eneste 12 de febrero- donde todo el PRO marca su unidad detrás de Maquieyra, el candidato larretista, y toda la UCR apoyará a Martín Berhongaray- llegarán el próximo 16 de abril las elecciones provinciales de Neuquén y Río Negro que elegirán a sus gobernadores sin PASO previa.En, el PRO acompaña la candidatura de Rolando Figueroa, quien dejó recientemente el Movimiento Popular Neuquino que hoy gobierna la provincia. Además, el hasta ahora presidente de la UCR local, Juan Peláez, renunció a su cargo partidario para ser el candidato a intendente de la capital de ese nuevo espacio. Sin embargo, el grueso de la UCR y la Coalición Cívica respaldan la candidatura de Pablo Cervi, de Evolución, sector radical que lidera Martín Lousteau.En, la UCR avanzó en un acuerdo electoral con el oficialismo local, que lidera el senador nacional y exgobernador Alberto Weretilneck, y terminaría yendo en un espacio con La Cámpora, ya que el senador cristinista Martín Doñate también cerró un acuerdo con el exmandatario rionegrino.Mientras que el PRO y la Coalición Cívica Ari respaldan al hoy diputado nacional Aníbal Tortoriello. El legislador es de poco agrado para la UCR, lo acusan de romper acuerdos en elecciones previas y de “maltratar” a los candidatos radicales.Entre las provincias fraccionadas también se encuentran, que tendrá comicios el 14 de mayo, allí el PRO impulsa la candidatura a gobernador de Germán Alfaro, y-que también podría votar en mayo-, donde el PRO lleva al senador Ignacio Torres y un sector de la UCR a su presidente local, Damián Biss.Mientras que en, una provincia gobernada por el radicalismo, Omar De Marchi -líder del PRO mendocino y un hombre de Larreta en el armado nacional- amenaza con ir por la gobernación en un espacio por fuera de Juntos por el Cambio es que acusa a la UCR, con Alfredo Cornejo a la cabeza, de haberse apropiado de la coalición y de bloquear la integración de otros partidos.En, donde tampoco existen las PASO y ya ha habido antecedentes de quiebre dentro de JxC, también el PRO, la UCR y el espacio radical de Evolución disputarán candidatos por la gobernación. La semana pasada los tres sectores dieron cierta señal de distensión y unidad y sus principales referentes participaron de una actividad conjunta con Patricia Bullrich.Será internas que intentarán cerrar en el encuentro de este lunes del que sí participarán Morales, Ferraro y Pichetto, y los presidenciales la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y la exgobernadora bonaerense del PRO María Eugenia Vidal.Además de dialogar sobre el año electoral, durante la cumbre de JxC se debatirá ela nivel nacional. Del cronograma enviado a dirigentes opositores se desprende que la charla girará en torno a “las alertas” sobre la política económica oficial.Analizarán un informe económico, como suele ocurrir, elaborado por los economistas que trabajan en cada una de las fundaciones de los partidos de Juntos por el Cambio. Por la Coalición Cívica, Matías Surt, por el radicalismo, Eduardo Levy Yeyati, por el PRO, Luciano Laspina y Hernán Lacunza, y por el peronismo republicano, Juan Carlos Sánchez Arnau.Además abordarán, buscarán priorizar la situación institucional ante “el quiebre de la división de poderes” que, según creen en la coalición, representa el juicio a los miembros del máximo tribunal por incumplimiento de sus deberes.También habrá un análisis de la, a cargo de Patricia Bullrich y otros especialistas en el tema. Y habrá consideraciones generales del calendario de reuniones de Juntos por el Cambio este año y los posibles lugares de las siguientes actividades de la Mesa Nacional.