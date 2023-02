"Antiradicalismo": mensaje desde Chubut de Ignacio Torres tras la derrota del PRO en La Pampa

la caída pampeana generó ruidos y cruces en las filas amarillas y, en ese contexto, trascendió un mensaje del senador nacional por el PRO de Chubut y precandidato a gobernador de esa provincia, Ignacio Torres, que deja en claro que la intención del macrismo es polarizar al interior de JXC y dividir aguas con los radicales

Con Mendoza en plena tensión y tras la dura derrota que sufrió el PRO ante la UCR en las PASO de La Pampa, la interna de Juntos por el Cambio parece exhibir a cielo abierto que no será pacífica la campaña entre amarillos y correligionarios de cara a las elecciones 2023.Es que, se lo escucha decir, con enojo, a "Nacho" Torres en un audio que se conoció y viralizó este martes. La referencia de la frase parece ser la estrategia que implementará el PRO a partir de la derrota en La Pampa, que se configuraría así en una polarización con el radicalismo, que desde el 2019 busca tomar protagonismo en la coalición opositora, pelear candidaturas relevantes y tener voz propia.Torres, dirigente cercano al ex presidente, dice en el audio: "Yo no te entiendo, te juro que no te entiendo, no te entiendo. Es una de cal y una de arena"., se lo escucha decir al precandidato a gobernador de Chubut.Luego, agrega: "Porque son binarios los nuestros, no la van a ver que 'bueno tenemos que construir el segmento', no lo entienden, tiene que ser blanco o negro".En la provincia del sur, Torres se anotó hace tiempo en la carrera por la gobernación al tiempo que desde el radicalismo lanzaron su propia fórmula, integrada por el binomio Damián Biss - Gustavo Menna.Las internas de Juntos por el Cambio en distintas provincias volvió a tomar temperatura después de la victoria del radicalismo de la mano deante el candidato del PRO,, y puso de relieve las diferencias que existen entre los dos partidos.Al mismo tiempo, en el caso de Mendoza la cosa es aún peor porque allí gobierna JXC a través de la UCR . Sin embargo, el diputado nacional del PRO Omar De Marchi, cercano a Horacio Rodríguez Larreta, busca competir por la Gobernación, cargo para el cual ya se anotó el radical Alfredo Cornejo, quien a su vez milita en las filas que encabeza Patricia Bullrich en la interna PRO.