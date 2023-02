El Gobierno compró 100 pistolas Taser para la Policía Federal

En plena d isputa por el uso de armas no letales y tras el asesinato de la polícia Maribel Salazar en Retiro, el ministro de Seguridad. Además aseguró que la fuerza porteña podrá usarlas.El ministro de Seguridad explicó que, y que cuando las posean “los grupos de élite empezarán el entrenamiento”.Se trata decon su correspondiente Kit AB3, accesorios, cartuchería y licencias, por un monto total de 293.490 dólares, que serán adquiridos por contratación directa, a través de la firma Axon Enterprise INC, según se puede leer en la resolución publicada en el Boletín Oficial el 4 de enero pasado sobre el proceso de compra que se inició en octubre de 2022 que aún no finalizó., adelantó Aníbal Fernandez en declaraciones para Radio 10, luego del reclamo de la Ciudad a Nación. Aunque desde el Gobierno porteño le aseguraron a TN que al momento no cuentan con la notificación ni de la Justicia, ni del proveedor ni de la ANMAC acerca de la autorización para que puedan ingresar el lote de 60 taser.A principios de febrero el uso de pistolas Taser generó diferencias entre los gobiernos nacional y porteño cuando el juez federal en lo contencioso administrativo, Walter Correa, intimó al Gobierno nacional a que resuelva en 30 días un pedido del Gobierno porteño para avanzar con el proceso de importación de 60 pistolas Taser, que está demorado.El juez hizo lugar a una acción de “amparo por mora” promovida por la gestión decontra la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), que depende del Ministerio de Justicia de la Nación.El organismo alegó que la pandemia de coronavirus fue la causa principal de que se hubieran extendido en el tiempo los trámites. Mientras que Correa planteó que el Gobierno nacional “no acreditó la existencia de obstáculos insalvables que justifiquen la mora” y sostuvo que había “transcurrido un plazo razonable” sin que la autoridad administrativa competente dictara su resolución en el expediente administrativo.El ministro de Seguridad porteño,, que puedan ser convocados en las situaciones que ameriten y que puedan llegar con rapidez a las estaciones del subte, trenes, colectivos y el microcentro.Según D´Alessandro, la ANMaC frena el proceso que inició en 2019 debido a que no autoriza la importación. De acuerdo a fuentes de ese organismo, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la empresa no entregó la documentación pertinente.El tema generó un fuerte cruce entre Bullrich y el jefe de Gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, Felipe Miguel, que agitó de nuevo la interna amarilla.