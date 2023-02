Alberto Fernández :No importa quién va a presidir a partir del 10 de diciembre, pero sí importa que sea uno de los nuestros"

El presidente Alberto Fernández sostuvo que "no importa quién va presidir el país" a partir del próximo 10 de diciembre sino que "sea uno" de los integrantes de la coalición gobernante del Frente de Todos (FdT) y recordó que cuando fueron electos Fernando De La Rúa y Mauricio Macri “el país se desmoronó”.El jefe de Estado encabezó este mediodía el acto con el que se certificó la cobertura total de cloacas en el partido bonaerense de Morón, desde dónde reivindicó la gestión realizada por su Gobierno a pesar del “contexto” de los últimos tres años, dónde se conjugaron la herencia de inflación y endeudamiento, la pandemia y la guerra europea.“Llevamos tres años muy difíciles. Al día 99 vino una pandemia que se llevó 10 millones de vidas en el mundo. Cuando estaba por superarse, se desató una guerra. Planteo este escenario para que sepamos cómo podemos hacer obras como ésta en semejante contexto. La respuesta es simple, hay decisión política”, señaló.Acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; por el intendente local, Lucas Ghi; por la titular de AySa, Malena Galmarini, y el ministro de Economía, Sergio Massa en primera fila, Fernández inauguró la obra de saneamiento que, además de su impacto en el distrito, tiene un alto contenido simbólico que todos los presentes se encargaron de destacar.A fines de la década de 1980, el por entonces intendente, un hecho que fue denunciado como un acto de corrupción y que le costó la carrera política a ese jefe comunal.“Es imposible no recordar hoy esa foto (en la que se ve a un joven Mauricio Macri firmando el contrato junto a Rousselot).. El corrupto terminó enjuiciado y el corruptor siguió su vida, hizo maniobras de contrabando con la venta de autos y luego se volvió presidente de Argentina donde también hizo sus maniobras”, dijo el Presidente en referencia a los contratos de participación público-privada (PPP) que impulsó Cambiemos.Fernández añadió que “no todo es lo mismo en política” y señaló que su administración “pudo demostrar que se pueden hacer obras públicas sin beneficiar amigos y pensando en la gente”.En ese mismo sentido, criticó la decisión del Gobierno de Macri de realizar el Paseo del Bajo en Puerto Madero para beneficiar a un “primo” -en lo que pareció una alusión al empresario Angelo Calcaterra, familiar del expresidente- y haber relegado obras vitales en las provincias.En cambio, destacó que durante su gestión “AySa incrementó un 1500% su presupuesto y el Enohsa (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento) aumentó en 1300% ya que interesan todos los argentinos por igual”. “En estos tres años hicimos más que lo que se hizo en 17 años de AySA”, añadió.Por último, pidió a los argentinos que "no desvíen la senda" y agregó: “Votaron a De La Rúa y el país se desmoronó y votaron a Macri y el país se desmoronó”., concluyó el mandatario su mensaje.Durante el acto, se habilitó el nuevo Colector Cloacal Morón Sur y las nuevas redes secundarias que, como complemento de otras intervenciones que el Ministerio de Obras Públicas venía ejecutando junto a AySA, permitirán alcanzar el 100% de cobertura en el municipio de Morón.Según se precisó, los trabajos consistieron en la instalación de 106.773 metros de redes secundarias, con los que se podrán habilitar 13.019 nuevas conexiones domiciliarias y con las que se recolectarán los líquidos cloacales para volcarlos en el Colector Morón Sur, que se extiende a lo largo de 6.593 metros.Las obras fueron ejecutadas por la Dirección Provincial de Agua y Cloaca (Dipac), con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y fueron supervisadas por AySA, que además de habilitarlas, será responsable de su operación.La obra, que implicó una inversión de 1.352 millones de pesos y permitió la creación de 150 empleos directos, alcanza a las y los habitantes de los barrios Santa Rosa, Texalar, 20 de Junio, Blanco, Manzanar, Belgrano, Monte, Ibáñez, San José y Viejo Urbano, ubicados en Morón Sur.