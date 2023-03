Alberto habló sobre el narcotráfico tras la amenaza a Messi en Rosario: "Estamos haciendo mucho pero algo más habrá que hacer"

#Declaraciones | Alberto Fernández se refirió al ataque contra el supermercado de la familia de Antonella Roccuzzo, y habló del "problema de la violencia y el crimen organizado" en Rosario.



💬 "Estamos haciendo mucho, pero evidentemente algo más habrá que hacer". pic.twitter.com/drMZNObqPw — Política Argentina (@Pol_Arg) March 2, 2023

El presidente Alberto Fernández reiteró que "el problema de la violencia y el crimen organizado es muy serio" en la ciudad en Rosario y consideró que "algo más habrá que hacer" para combatirlo, luego de que un supermercado que pertenece a la familia paterna de Antonela Roccuzzo, la esposa del jugador argentino Lionel Messi, fuera atacado a balazos esta madrugada."Hoy amanecí con una noticia fea en Rosario donde habían baleado un supermercado., porque estamos haciendo mucho pero algo más habrá que hacer", indicó el Presidente durante su discurso en La Poma, Salta.Asimismo, señaló que "en Rosario el problema de la violencia y el crimen organizado es muy serio" y, en este sentido, aseveró que "En ese sentido, Fernández reflexionó sobre el trabajo mancomunado que se está haciendo por "la Argentina que padece la violencia de Rosario, la Argentina que pelea frente al fondo para seguir creciendo, desarrollándose y por la Argentina que está en la Poma y que necesita definitivamente del apoyo del Estado nacional para seguir creciendo".El mandatario efectuó estas declaraciones durante el acto de entrega de las primeras casas del programa Habitar Comunidad en la ciudad salteña de La Poma, con las que se alcanzan las 90 mil viviendas otorgadas en todo el país.De esta manera, el Presidente hizo referencia a la, la esposa de Messi, durante esta madrugada en la ciudad de Rosario por delincuentes que además dejaron una nota intimidatoria para el capitán de la selección argentina, informaron fuentes judiciales y policiales.El hecho ocurrió minutos antes de las tres de esta madrugada en el local llamado "Único", ubicado al 2500 de la calle Lavalle, donde se efectuaron al menos 14 disparos y se halló el mensaje que dice: "Messi te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar".Fuentes judiciales indicaron que, según primeros indicios recabados, los autores del ataque fueron dos personas, hasta el momento no identificadas, que se desplazaban a bordo de una motocicleta, cuyas características se preservan para la investigación.La fiscalía informó que "se constataron 14 impactos en el frente del local comercial" y "se recogieron 12 vainas servidas en el lugar", mientras que la nota manuscrita dirigida a Messi, fue enviada a peritar al igual que el material balístico.Más temprano, fuentes oficiales habían informado sobre el diálogo que el Presidente mantuvo con el intendente Javkin para analizar la situación.Según confirmaron fuentes gubernamentales, el jefe de Estado y el jefe comunal "intercambiaron información sobre las posibles causas de lo que había sucedido, lo que por ahora dice el personal que trabaja en inteligencia criminal y todo lo que se está haciendo".Fernández y Javkin estuvieron reunidos la semana pasada, según se recordó. Además, desde la Casa Rosada se aclaró que, durante el diálogo de hoy, Javkin no le pidió a Fernández que fuera a Rosario, tal como el intendente deslizó en diálogo con diversos medios."Javkin estuvo muy agradecido por todo lo que se está haciendo y no le dijo nada de lo que dijo públicamente media hora después", señalaron las fuentes gubernamentales.