Cristina Kirchner apuntó contra la Justicia tras los fundamentos de su condena: "Han reemplazado el código penal por el código electoral"

Tras los fundamentos de su condena por la causa Vialidad, la vicepresidenta Cristina Kirchner reapereció en la escena pública y apuntó contra la Justicia desde Río Negro, donde recibió un Doctorado Honoris Causa., afirmó la exmandataria, que a lo largo de su discurso fue coreada por los presentes para que sea candidata a Presidenta.De esta manera, se refirió al extenso documento de más de 1.600 páginas, donde el Tribunal Oral Federal 2 dio a conocer los fundamentos de su veredicto en la causa Vialidad.El TOF2 concluyó que entre 2003 y 2015 hubo "manifiesta connivencia y protección de cuanto organismo estatal fuese necesario para garantizar la plena actividad del consorcio empresarial controlado por Lázaro Báez". Consideró que se probó “la existencia y funcionamiento de una asociación ilícita de carácter estable y permanente ideada con motivo de un acuerdo de voluntades entre los ex Presidentes de la Nación, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, ex funcionarios públicos de distintas agencias estatales y otras personas de su extrema confianza".Al respecto, la titular del Senado citó palabras del ministro Eduardo "Wado" de Pedro:Deste este jueves todas las partes podrán apelar la sentencia ante la Cámara Federal de Casación Penal, entre ellas la defensa de Cristina Kirchner, condenada a seis años de prisión e inhabilitada a ocupar cargos públicos en el juicio que culminó el 6 de diciembre pasado.En este marco, CFK cargó contra la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que admitió el amparo de Luis Juez y declaró la nulidad de la designación del senador Martín Doñate en el Consejo de la Magistratura. "Más mafiosos no se consiguen", ironizó, y remarcó: