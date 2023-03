CABA: una familia tipo necesitó en febrero $175.080 para no ser pobre y $269.055 para ser de clase media

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires publicó, a través de la Dirección General de Estadísticas y Censos, los datos de Costo de vida, Líneas de pobreza y Canastas de Consumo para el territorio porteño correspondientes a febrero de 2023

De allí surge queEsa línea, que implica unos $8.968,52 por día, subió 7,01% respecto de enero.En tanto, en términos interanuales, los ingresos necesarios para alcanzar ese nivel socioeconómico aumentaron 104,29% en comparación con mismo mes de 2022.Por otra parte, y lo que más preocupa,Llos gastos de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marcan el límite de la indigencia, tuvieron el mes pasado un aumento del 9,29%, lo que implica 1,54 punto porcentual más que el 7,75% de incremento registrado en enero, en tanto el acumulado en doce meses llegó al 108,69%, inferior en 1,47 punto al 110,16% de la medición previa.En el caso de la Canasta Básica Total (CBT), que establece el tope de la pobreza, el incremento mensual fue del 7,19% (contra 6,78% de enero) y el interanual del 105,35% (104,20% en el mes anterior). Por su parte, la Canasta Total (CT), que en diferentes proporciones delimita al sector medio frágil, la clase media y los sectores acomodados, subió 7,01% en el mes (mayor al 6,90% de enero) y 104,29% en relación con febrero de 2022 (102,35% en la medición anterior).Se sabe que los montos señalados no incluyen el pago de alquiler de vivienda ni de expensas comunes, ambos hechos muy mayoritarios en territorio porteño, por no ser considerados gastos de consumo.La evolución de las canastas en febrero reflejó el mayor peso relativo de los alimentos básicos respecto de los gastos en otros bienes, servicios y tarifas, que no forman parte de los gastos de indigencia, razón por la que los porcentajes de este último estrato tuvieron un incremento superior al de los demás.