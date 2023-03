Dólar hoy: a cuánto cotizan el blue, el MEP y el CCL este lunes 20 de marzo

Mientras else ubica en este lunes 20 de marzo en $203 para la compra y $211 para la venta en el Banco Nación.tras finalizar la semana pasada con una suba de $ 10. La divisa paralela ya acumula una suba de $ 37 desde que comenzó el año. Por lo que la brecha cambiaria se posiciona en el 82% respecto al dólar minorista y en el 88% respecto al mayorista.El dse encuentra a $ 202,94 para la compra y $ 203,34, para la venta. En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista subió $ 2,61.Por su parte, elalcanza los $402,31 tras superar la semana pasada la simbólica cifra de $ 400, convirtiéndose en la segunda cotización que marca ese valor después del dólar turista que hoy se ubica en $420. Mientras quecotiza a $391,03, una suba de $2 frente a la rueda anterior (+0,5%).El Banco Central terminó la semana pasada con otra fuerte venta de dólares de sus reservas del orden de u$s 139 millones. La demanda autorizada de divisas se concentró en los pagos de deuda de dos provincias y el saldo negativo del mes ya se acerca a los u$s 900 millones.A pesar del rescate al First Republic Bank, Wall Street registró bajas generalizadas y los mercados europeos cayeron arrastrados por el desplome del Credit Suisse, que ahora pasará a manos del UBS por u$s3.200 millones.En ese marco, los dólares financieros y el riesgo país argentino subieron el viernes, mientras que las acciones argentinas descendieron hasta 7,6% en la bolsa de Nueva York. Esta semana la atención está puesta en los mercados globales y en el devenir de los dólares paralelos, el nerviosismo continúa.valor que no se registraba desde finales de noviembre del año pasado. Es una escalada de 39 unidades frente al cierre previo (+1,6%), acumulando un avance de 464 puntos desde que arrancó marzo (+23,7%).