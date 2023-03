"Queda pendiente la reforma del Poder Judicial": Alberto Fernández abrió el Foro Mundial de DDHH

Con críticas a la Justicia, el presidenteparticipó de la ceremonia inaugural del III Foro Mundial de DD. HH., organizado por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH Unesco). "En 40 años de democracia queda pendiente la reforma del Poder Judicial", expresó. Fue en el Centro Cultural Kirchner. "Tenemos una sociedad que en el siglo XXI sueña con un Poder Judicial que deje de actuar como el brazo ejecutor de los poderes fácticos de la Argentina", manifestó el mandatario ante un Salón Ballena Azul del CCK lleno."Las Madres y las Abuelas son las parteras de nuestra democracia", dijo además, acompañado por Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, la titular de Madres Línea Fundadora, Taty Almeida, la titular del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos - UNESCO, Fernanda Gil Lozano, y secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla. También estuvieron entre el público los expresidentes regionales, Evo Morales, Ernesto Samper y Rafael Correa. "Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo son las parteras de nuestra democracia. A ellas, todo nuestro agradecimiento. A ellas, verdaderas guardianas de la patria, nuestro reconocimiento. Y hoy aquí están presentes los 30 mil compañeros detenidos y desaparecidos. Presentes, siempre", dijo en la semana del Día de la Memoria, Verdad y Justicia.Alberto destacó en el CCK: "Argentina es ejemplo en el mundo por sus conquistas en Derechos Humanos. Por la madurez y conciencia de nuestro pueblo en la defensa indeclinable de la democracia. Ese es nuestro suelo común, el lugar donde nos encontramos para resolver conflictos y expresar las diferencias. Recuperamos la democracia cuando parecía una quimera, nos levantamos en un grito unánime diciendo Nunca Más, estuvimos en las calles contra el indulto y el punto final, volvimos a juzgar a los genocidas y los represores terminaron en las cárceles".Además, aseguró que "ly llamó a organizarse "bajo la bandera de los derechos humanos para que las democracias sean instrumentos de igualdad social". "El único poder que no se ha reformado en 40 años es el poder judicial. La sociedad sueña con un poder judicial que deje de actuar como el brazo ejecutor de los poderes fácticos de la Argentina", aseguró Fernández. Y consideró que "en algunos lugares el Poder Judicial argentino esta siendo laxo con las condenas de los genocidas" que actuaron en la dictadura militar de los años 70. "Es necesario decirlo una vez más: cada represor juzgado debe cumplir su condena en un cárcel común, no tiene beneficio de la pena de ningún tipo, incluida la prisión domiciliaria", indicó el jefe de Estado. En ese sentido, destacó que "el pueblo argentino ha hecho de los derechos humanos una política de Estado"."El camino no fue fácil pero trae consigo más de 40 años de luchas, saberes, memorias vitales que iluminan el presente y nos da una imagen de futuro. Las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo son las parteras de nuestra democracia, verdaderas guardianas de la Patria", añadió. Y reafirmó su "compromiso de encontrar los cuerpos que aun nos faltan" de los desaparecidos que dejó la última dictadura."Que los represores nos digan dónde están los compañeros y compañeras que aun no sabemos dónde están, es momento de romper el pacto de silencio. Cada nieto recuperado es la expresión más vital de las políticas de memoria, verdad y justicia", dijo el Presidente. Asimismo convocó a "un acto de desobediencia en nombre de la vida" y", concluyó.En el marco de este Foro, este martes será el turno de Cristina Kircher, quien hablará a partir de las 19 horas en el CCK. El Grupo de Puebla organizó un encuentro internacional de respaldo a la Vicepresidenta frente a la persecución político-judicial de la que ha sido víctima desde 2015, que quedó de manifiesto con la reciente condena judicial en su contra. El encuentro llevará como nombre “La actividad contará con la asistencia de los ex presidentes Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), José Luis Rodríguez Zapatero (España), Ernesto Samper (Colombia); del reconocido jurista español Baltasar Garzón; del Diputado español por Madrid Enrique Santiago; del Diputado hispanoargentino por Barcelona Gerardo Pisarello; de la jurista hispanoecuatoriana Adoración Guamán; de la historiadora y comunicadora social argentina Silvina Romano; de la abogada brasileña del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD), Gisele Ribocom; del Senador Nacional de Argentina Oscar Parrilli; del presidente de la comisión de RREE de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina Eduardo Valdés; y del coordinador del Grupo de Puebla Marco Enríquez-Ominami.Fernández recibió hoy en su despacho de la Casa Rosada al ex mandatario de Colombia, Ernesto Samper, en el marco del III Foro Mundial de Derechos Humanos que desde hoy y hasta el 24 de marzo se realiza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y reúne a 150 conferencistas y líderes internacionales. Y también el mandatario recibió esta tarde en el Salón de los Pueblos Originarios de la Casa Rosada a las y los miembros del Grupo de Puebla que participarán del III Foro Mundial de Derechos Humanos, que se realizará en el Centro Cultural Kirchner (CCK) del 20 al 24 de marzo.ponderó el mandatario durante una recepción que ofreció acompañado por el ministro de Defensa, Jorge Taiana; la secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini, y la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.El jefe de Estado aseguró que “Puebla ya es un símbolo dentro del continente que a algunos les empieza a preocupar”, y destacó que desde su creación “fuimos aportando en preocupación y en debate las cosas que ocurren en el continente y creemos que están mal”, comoTambién, “lo que le pasa a Rafael y lo que pasa con Cristina”.