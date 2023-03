Finalizado el bloqueo de JXC, Diputados realiza su primera sesión ordinaria de 2023

Con una modificación en la estrategia de Juntos por el Cambio (JxC), len la que tratarán cuatro proyectos de los que se destacan uno que busca el Fortalecimiento de la Justicia Penal en Santa Fe y otro que crea un régimen de monotributo para pequeños contribuyentes tecnológicos.mediante la falta de quórum al oficialismo, como medida de repudió al juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia.El bloqueo fue una bajada del ala más dura del PRO, pero con el paso de las semanas empezó a generar molestias entre los socios de JxC. En la sesión previa a aprobar la moratoria hubo un fuerte cruce dentro de la UCR y ya después de la apertura de sesiones al menos UCR Evolución, particularmente ñ, el legislado Martín Tetaz señaló que se analizaba la idea de cambiar la estrategia.Fuentes de la UCR Revolución le explicaron a El Destape la decisión de acompañar o no el levantamiento del bloqueo "se tomará sobre la marcha".Sin embargo,, de hecho fue parte activa de las negociaciones que llevaron adelante los presidentes de bloques,(FdT),(PRO) y(CC).Uno de los proyectos que se tratará este martes es el de, impulsado por el Ministerio de Economía. El ministro Sergio Massa había pedido que sea tratado en el período extraordinario, pero finalmente solo se trató la ley de Moratoria.El proyecto está dirigido a profesionales que facturan sus servicios basados en el conocimiento al exterior y a personas que participen en competencias de e-sports (nivel profesional). Desde el Gobierno esperan con este régimen poder aumentar la recaudación de divisas por los servicios de exportación no registrados.Desde Economía subrayan que la medida "es sin costo fiscal", que incluye el "beneficio" cambiario de no liquidar divisas y que evita la informalidad y fomenta la registración en el sistema tributario.Otro gran proyecto que se debatirá en Diputados es el buscapresentado por el diputado oficialista Roberto Mirabella que fue retomado rápidamente después del episodio de violencia que sufrió la familia de Antonella Rocuzzo y las amenazas a Lionel Messi en Rosario.Este proyecto que en un principio se había visto frenado por el bloqueo, ahora tendrá un respaldo contundente porque el dictamen en las tres comisiones obtuvo el apoyo del FdT, JxC, Provincias Unidas e Interbloque Federal.La iniciativa busca crear 27 fiscalías federales, 15 de ellas en Rosario; nueve defensorías y seis juzgados federales, así como seis cargos de juez penal federal con funciones de revisión, 50 cargos en total, con el fin de poder avanzar con mayor rapidez con las causas penales.Los otros dosproyectos previstos a tratar son,y la cesión de jurisdicción efectuada por la provincia del Chaco al Estado nacional paraque ya cuenta con media sanción del Senado.