Alberto Fernández se reúne con el titular de la ONU en la previa del encuentro con Biden

Este martes a las 13.30 el presidentese reúne con el secretario general de las Naciones Unidas,en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, en la previa de su viaje a Washington donde tendrá con Joe Biden en su primer encuentro bilateral.La cumbre a “agenda abierta” con las autoridades estadounidenses durará 90 minutos, incluirá el diálogo entre ambos mandatarios, la declaración conjunta y el saludo protocolar con funcionarios, del que participarán el ministro de Economíay el cancillerpor la parte argentina.Fernández se reunió este lunes con la presidenta y CEO del Council of the Americas, Susan Segal, y con líderes empresariales de esa organización estadounidensesegún informaron fuentes de la comitiva oficial. El jefe de Estado compartió un encuentro con directivos de grupos inversores, bancos y empresas que son parte de dicha organización y presentan intereses en Argentina.El mandatario estuvo acompañado por la primera dama, Fabiola Yañez; el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero; el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello; la representante permanente de Argentina ante Naciones Unidas, María del Carmen Squeff; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti y el cónsul argentino en New York, Santiago Villalba.