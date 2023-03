El papa Francisco se recupera tras la internación por infección pulmonar

El, de 86 años, agradeció los mensajes de afecto a través de sus redes sociales tras pasar "bien" la noche en el hospital Gemelli de Roma, en el que está internado desde el miércoles por una infección pulmonar."Su Santidad el Papa Francisco descansó bien durante la noche. El cuadro clínico mejora progresivamente y continúan los tratamientos previstos", informó el director de la oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, en uncomunicado sobre la salud del pontífice.Bruni agregó: "Esta mañana, después del desayuno, leyó algunos periódicos y volvió al trabajo. Antes del almuerzo fue a la capillita del departamento privado, donde se reunió en oración y recibió la Eucaristía".El Papa decidió enviar un mensaje a sus seguidores esta mañana: “Estoy conmovido por los numerosos mensajes que he recibido en estas horas; doy las gracias a todos por su cercanía y su oración”, expresó.El miércoles Jorge Bergoglio fue ingresado en el centro médico luego de registrar "algunas dificultades respiratorias" y pasó la noche en la habitación preparada en el décimo piso misma habitación en la que en 2021 durmió 10 días tras una operación al colon.Según explicó el vocero, el Papa se sometió a una serie de controles que mostraron "una infección respiratoria (excluida la infección por Covid 19)" por la que "requerirá unos días de tratamiento médico hospitalario adecuado".El Pontífice suspendió las audiencias previstas para hoy y mañana, agregaron fuentes vaticanas a Télam. Por el momento, no hay precisión sobre las celebraciones previstas para la Semana Santa que inician el jueves 6 y que incluyen la realización del tradicional Via Crucis en el Coliseo el viernes 7.