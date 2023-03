Alberto Fernández apuntó contra Milei: Es una amenaza para la democracia

Tras su encuentro con Joseph Biden, el presidenteregresó al país esta mañana, se refirió a las elecciones presidenciales y señaló que la postulación de Javier Milei por las La Libertad Avanza “es una amenaza para la democracia”.El Presidente brindó declaraciones para radio Perfil en la mañana de este jueves donde aseguró: “r; hay que abrirle los ojos a la gente y advertir que, por muy desalentada que esté, esos caminos no son saludables para el país ni para una sociedad, definitivamente”.Incluso Alberto comparó al precandidato liberal con el dictador genocida Adolf Hitler: “Hitler no llegó en un golpe de estado, llegó votado por los alemanes”, recordó.“Las sociedades están polarizadas en todo el mundo”, señaló el Presidente y atribuyó a esto el enojo que hay con la política al señalar que “todo lo que se demuestre antisistema acumula, y todo eso polariza. La paralización lleva años en la Argentina, y no es un fenómeno argentino, se da en todo el mundo”, concluyó el mandatario.Tras el encuentro que mantuvo con Biden en Estados Unidos, Alberto ya había hecho referencia al economista liberal, sin nombrarlo, al señalar que había dirigentes opositores que estaban a favor de la venta libre de armas.