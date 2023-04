Tras la golpiza a Berni, el Gobierno bonaerense se reúne con la UTA

El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, se reunirá con las autoridades de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) en La Plata este lunes a las 15 horas.

🔴 #AHORA | Así fue la agresión de colectiveros a Sergio Berni, el ministro de Seguridad bonaerense, cuando se presentó en una protesta en avenida General Paz por el chofer fallecido en La Matanza. pic.twitter.com/NR2uZXjKIV — Política Argentina (@Pol_Arg) April 3, 2023







La decisión se toma luego de que un grupo de trabajadores de la línea de colectivos 620, que estaba de paro tras la muerte de un chofer, agrediera brutalmente al ministro de Seguridad bonaerense, D'Onofrio también fue agredido esta mañana ya que había acompañado a Berni a Lomas del Mirador, en La Matanza, en donde los trabajadores se estaban manifestando y exigiendo mayores medidas de seguridad. Tras unos 15 minutos de tensión, oficiales de la Policía de la Ciudad evacuaron a los funcionarios mientras arrojaban gas pimienta y golpeaban a trabajadores.Los ministros habían llegado al lugar sin custodia con el objetivo de negociar con la UTA un cuarto intermedio para lograr una reunión con autoridades del gobierno bonaerense que finalmente, según consignó El Destape, se realizará a las 15 horas de este lunes.Fuentes gubernamentales confirmaron a El Destape que, y que el titular de Seguridad asistió al Hospital Churruca "para que le vean las heridas en la cara". En tanto, el gobernador Axel Kicillof, "se comunicó con los dos ministros", y "está en diálogo permanente".El hecho ocurrió cuando los ministros de Seguridad y Transporte bonaerense, Sergio Berni y Jorge D'Onofrio, fueron a Lomas del Mirador a reunirse con autoridades de la UTA por la muerte de Daniel Barrientos, chofer de la línea 620.Allí,donde los compañeros del colectivero asesinado realizaban un corte de tránsito en reclamo de justicia.“Muchachos, estoy acá primero porque entiendo el problema que están pasando. Estuvimos trabajando para detener a los autores. Yo me banco lo que sea, pero si no hablamos no vamos a resolver nada, afirmó el ministro ante choferes con cámaras de medios presentes, tras ser víctima de piedrazos y golpes de puño, e insistió: “Yo no me escondo, estoy acá”.De esa forma, Berni trató de calmar a los camioneros y les propuso organizarse para mantener un encuentro en otro contexto. No obstante, los intentos de agredir físicamente al ministro persistían pasado el mediodía, como así también los insultos en su contra.Cerca de las 12.20 llegó el cuerpo de Infantería de la Policía de la Ciudad e intervino reprimiendo a choferes y retiraron al ministro, en uso de la jurisdicción porteña.Los manifestantes respondieron tirando botellas de vidrio y piedras, mientras los agentes lanzaron granadas de gas para dispersar a los presentes.El ministro de Seguridad bonaerense sostuvo tras ser atacado que el crimen del chofer de la línea 620 "no fue un hecho habitual" en cuanto a su modus operandi, y consideró a la agresión hacia él como "un golpe más" que "no hace mella"., expresó el funcionario en la puerta del Hospital Churruca, donde se solidarizó con la familia del chofer asesinado "a sangre fría" y contó que está a la espera de estudios médicos para ver si es necesario ser operado debido a un "fractura de malar" derivada de la agresión.