Larreta insiste en cambiar las reglas electorales en CABA pese a que Bullrich dijo que era "antidemocrático"

se desató un conflicto entre las posiciones de Horacio Rodríguez Larreta, que pretende modificar las reglas electorales a meses de que se vote en el marco de su acuerdo con el radicalismo porteño en detrimento de las pretensiones del candidato de su partido, Jorge Macri, hecho que le valió que le salgan fuerte al cruce Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal

La interna electoral en Juntos por el Cambio y particularmente en el PRO viene adquiriendo tintes no menos que llamativos en territorio porteño, justo donde el partido amarillo gobierna hace más de 15 años. Es queEs que Larreta tiene sobre sus hombros la presión de, senador nacional de la UCR Evolución y prencadidato a sucederlo, debido al acuerdo que tienen para que el PRO no se aproveche de su ventaja estratégica y que la competencia interna sea "limpia". El pedido concreto es desanclar, de una u otra forma, el tramo presidencial de las boletas de aquel de la Jefatura de gobierno porteño.Esto podría hacerse, o sea que los porteños voten para presidente y alcalde porteño en diferentes días.Es que la elucubración de "Guga" Lousteau es que podría ser perjudicado si va colgado de la boleta presidencial de los aspirantes radicales, ya seacomo en el caso de, dado que no miden bien. Su hipótesis es que su performance "mano a mano" contra, quien se encamina a ser ungido candidato único del PRO, será justo si al primo deno lo "levanta" el hecho de tener a Larreta o Bullrich en su nómina.Como informó Política Argentina hace semanas , Larreta intentó convencer a Mauricio Macri de implementar las elecciones concurrentes, pero bajo un argumento diferente:En el marco de esa hipótesis, los "halcones" del PRO lo cruzaron fuerte anoche a Larreta. Las precandidatas presidenciales Bullrich y Vidal se manifestaron en contra de la realización de las "elecciones concurrentes" en la ciudad de Buenos Aires.En declaraciones al canal La Nación+,"Todas estas discusiones que se han planteado de adelantar fechas, de concurrencia, de boleta única, son todas discusiones que están bien lejos de lo que les pasa a los porteños", disparó contra su otrora jefe político, Larreta.En tanto,"¿Y vamos a hacer lo que dijimos en todas las provincias que no había que hacer?", se preguntó, tras lo cual agregó que le parecería "muy contradictorio contra nuestra misma forma de pensar".Esta mañana Larreta no hizo acuse de recibo de los dardos de Bullrich y Vidal e insistió en que "todavía hay plazo para definir" el sistema de votación con el que se elegirá al próximo jefe de Gobierno porteño, con lo puso sobre la mesa que si hubiera un cambio sería legal.Además, el precandidato presidencial indicó que existen "diferentes alternativas", como el desdoblamiento o las llamadas "elecciones concurrentes"., precisó el alcalde en diálogo con FM Urbana Play.En el fondo de la discusión está la puja de candidaturas por la sucesión de Larreta en la Jefatura de Gobierno, quien mantiene aún las candidaturas PRO de Fernán Quirós, quien además tiene el apoyo de Elisa Carrió, y de Soledad Acuña. El alcalde no tiene buen vínculo con Jorge Macri, pero no tiene margen para bloquearlo como aspirante único.Las elecciones concurrentes implicarían a los porteños votar el mismo día que las PASO para las categorías presidente y diputados nacionales, pero con un sistema de votación distinto.Según este esquema, los porteños podrían sufragar en la misma jornada para presidente y legisladores nacionales con la llamada boleta sábana tradicional, mientras que para jefe de Gobierno, legisladores locales y comuneros se usaría boleta única de papel o electrónica.