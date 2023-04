El procesamiento contra el ruralista que amenazó con fusilar a Cristina es una ironía, dijo Dalbón

Tras haber amenazado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el productor agropecuario y ex candidato a concejal de Cambiemos en Pergamino, Román Gutiérrez, fue procesado por decisión del juez federal de San Nicolas, Carlos Villafuerte Rizo. Consultado por Política Argentina sobre esta cuestión, Gregorio Dalbón sostuvo: “Es una ironía este procesamiento por los dichos de este individuo”.

En otrora, sobre el operativo clamor para que sea candidata, aclaró: “Tengo una responsabilidad muy grande en mis declaraciones porque soy abogado y amigo de Cristina pero si me preguntas que es lo que siento y veo: yo veo que la gran mayoría del pueblo argentino peronista está buscando algún tipo de situación para que ella cambie su opinión”.

En este sentido, enfatizó que “es momento de las nuevas generaciones”. “Cristina tiene que descansar, ella ha cumplido con todos sus mandatos. Fue la primera mujer elegida presidenta, la primera reelegida y hasta ella eligió a un presidente”, dijo al agregar que “a esta nueva generación la representan Máximo Kirchner, Wado de Pedro, Sergio Massa y Santiago Cafiero”.

Sobre Alberto Fernández y un potencial intento de ser candidato, no reparó en elogios: “A veces somos muy injustos con Alberto. Si pretende una reelección hay que respetarla”.

, recalcó.El letrado insistió en que “lo que hay en este procesamiento es irónico”. “Es muy grave lo que dice este hombre. Es muy de baja estofa y más con una mujer. En general, la gente que insulta por Twitter es cobarde. Posiblemente, este hombre no podría estar un minuto con Cristina, no podría sostenerle la mirada”, sostuvo Dalbon para quien Cristina “está acostumbrada a que intenten menoscabar su prestigio, su honor y su candidatura”. “Este es un hecho más de violencia política contra una mujer”, recalcó,Y bregó:Y sostuvo: “También es cierto lo que dice Cristina”. “Ella está bajo la lupa de la Justicia, amenazada con que le hagan una sentencia firme y la proscripción para ejercer cargos públicos”, dijo Dalbon para quien “el clamor popular indica que la quiere a ella pero en lo personal me gustaría que ella finalmente pueda disfrutar de la vida y las nuevas generaciones tomen el bastón de mariscal”.No obstante, señaló que, concluyó.