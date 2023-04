Rossi sobre el crimen del colectivero: "No son habituales los robos en ese horario y en esa modalidad"

El jefe de Gabinete nacional,, se refirió este miércoles al crimen del colectivero Daniel Barrientos , el chofer de la línea 620 asesinado de un tiro en Virrey del Pino, La Matanza, y afirmó que la Justicia "está investigando la singularidad del asesinato" porque "no son habituales los robos en ese horario y esa modalidad". También repudió las agresiones al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y enfatizó que "lo sucedido merece toda la condena".El jefe de Gabinete expresó su "solidaridad con la familia de Barrientos, con su compañeros de trabajo por el asesinato que sufrió el chofer", en díalogo con El Destape sin fin donde, además,que fue a gredido por colectiveros el lunes durante una movilización por más seguridad.Rossi consideró queque era el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires que iba a dialogar con ellos en el marco de la competencia de su cargo".En este marco, detalló que "hay dos investigaciones en curso", por un lado sobre "la singularidad de la ocasión del asesinato del chofer, que no son habituales los robos en ese horario y con esa modalidad" y por otro lado, respecto a "las agresiones al titular de Seguridad bonanerense".Sobre este último hecho y las fotos que circularon en las redes sociales que muestran la presencia de presuntos simpatizantes de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich en el ataque a Berni, el jefe de los ministros prefirió "ser prudente y esperar los resultados de la investigación"."El presidente me indicó que me comunique el gobernador y nos pusimos a disposición, así que ese mismo día a la tarde me comuniqué con Sergio Berni y estamos en la misma actitud: esperando las conclusiones de la investigación", cerró.