Los colectiveros detenidos por agredir a Berni le pidieron disculpas

El ministro de Seguridad bonaerense,aceptó las disculpas de los colectiverosquienes la semana pasada fueron detenidos por haberlo agredido a golpes cuando se acercó a una manifestación por el asesinato del chofer Daniel Barrientos, ocurrido en la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza."Espero que me pueda disculpar y me siga protegiendo porque fue un error mío levantarle la mano. Soy una persona tranquila. Le pido ministro que nos disculpe, estaba fuera de mí", alegó Zerdá durante el intercambio que mantuvo con el ministro a través de una comunicación telefónica en radio Mitre.Y agregó: "Me pongo del lado de él (Berni), porque también ve que la violencia ha crecido y sé que hacen hasta lo imposible, porque a veces no dan abasto los patrulleros y los policías".A su turno, Berni" y respondió: "Es mi obligación aceptar las disculpas". Además, señaló que "nunca" hizo la denuncia porque entiende la situación.Lamentablemente no soy el gerente general de Disney y trabajo todos los días para resolver esto", manifestó el ministro de Seguridad bonaerense.En ese sentido, Berni consideró quey aseguró que está "en los lugares donde ocurren los hechos y nunca escondido detrás de un escritorio"."Con honor y con orgullo estoy todos los días en la calle donde pasan los problemas, inclusive corriendo el riesgo de que pase lo que pasó el otro día", agregó.Por su parte, Galiano también lamentó lo sucedido: "Le quiero pedir de corazón mil disculpas, estoy a disposición de lo que usted o la Justicia necesiten, en ningún momento me voy a esconder. Le pido disculpas en nombre mío, de mi familia y de mis compañeros de trabajo”."Quiero que todo el mundo sepa que estas cosas no pueden volver a pasar. No van a volver a pasar. Quiero un país tranquilo para que mis hijos puedan caminar por la calle en paz. Entonces quiero extender mi mano y pedir disculpas”, expresó el trabajador.