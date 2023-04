Macri encabezó un Zoom PRO sin Larreta: Nadie que tiene la lapicera puede decidir solo

En medio del estallido amarillo y la conmoción interna luego de que se anunciara el desdoblamiento concurrente en las elecciones porteñas, este martes el líder del PRO,encabezó un Zoom sin el jefe de Gobierno porteño para alinear las piezas del juego y no perder territorio, influencia, ni decisión dentro del partido., según consignó Infobae, durante el Zoom que realizó esta mañana con miembros la conducción nacional del PRO, eso sí el jefe de Gobierno porteño fue el único ausente.mientras que desde el larretismo aseguran que su jefe no fue invitado. Aunque para representarlo estuvieron el diputado y precandidato a gobernador bonaerense, y, a quien Macri le habría dicho: “Como buen soldado larretista, defendés lo indefendible”.Es que Macchiavelli se encargó de recibir las críticas solo durante 45 minutos hasta que Santilli pudo conectarse. El encuentro, cuanto menos tenso y dificil, permitió a los amarillos quejarse de la decisión de Larreta de desdoblar elecciones y hacer valoraciones al respecto, peroAdemás de Macri, Santilli y Macchiavelli, se conectaron a la videollamadaSegún consignó Infobae el ex presidente dijo que le había molestado que desde el Gobierno porteño aseguraron el fin de semana pasado que Larreta no había tomado ninguna decisión sobre las elecciones concurrentes, perolanzó.“Nadie que tiene la lapicera puede definir solo, sin consultar al resto -afirmó en el comienzo-., pero quizás eran mejores para el espacio. Esto fue lo que no se hizo en este caso”, señaló Macri.A Macchiavelli le tocó la difícil tarea dar explicaciones técnicas para fundamentar la convocatoria a las elecciones concurrentes en la Ciudad, pero enseguida recibió la descarga de sus rivales internos: “coincidieron en responderle Bullrich, Vidal y Ritondo.El lunes, en medio de la conmoción del PRO por el anuncio sobre los comicios de Larreta, el encuentro del Consejo Nacional partidario se canceló y, en su lugar, BUna videollamada que duró una hora y media, de la cual Rodríguez Larreta fue excluido.Mientras le picaban las orejas, el jefe de Gobierno porteño realizó una conferencia de prensa para reconocer el trabajo del Grupo Especial de Rescate de los bomberos porteños donde le respondió a Macri por su “profunda desilusión”: "Estamos cumpliendo con la ley”, aseguró Larreta. Frente a que la reunión la armó Bullrich, desde el larretismo consideraron “curiosa” la molestia de Macri por la ausencia de Rodríguez Larreta en el Zoom de esta mañana.según informó Infobae,Eso sí, ninguno de los promotores del encuentro, según trascendió, se hizo cargo de la presunta decisión de excluir al jefe de Gobierno que cada vez más, pasando esa “tibieza” y falta de decisión que le critican, tironea más el título de liderazgo dentro del PRO.