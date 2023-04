Críticas del FdT y especialistas por las medidas para inquilinos en CABA: profundizan el endeudamiento

Legisladores porteños del(FDT) cuestionaron el anuncio depara facilitar el alquiler de viviendas, al señalar que la gestión del PRO desalentó medidas en materia habitacional que resuelvan la problemática que atraviesan los inquilinos, que representan al 35% de la población del distrito.advirtió el diputado del FDTEl legislador, vicepresidente de la bancada opositora en la Legislatura, remarcó que presentaron varias iniciativas para paliar la crisis habitacional, no obstante señaló que "todas fueron frenadas por el oficialismo".Por su parte, la legisladora del FDTdifundió un video en sus redes sociales en el cual hizo "un llamado urgente por el derecho a la vivienda".precisó la diputada, quien también dijo que "hay 200.000 viviendas vacías en CABA. Es como si Barracas, Palermo y La Boca fuesen enteros barrios fantasmas".Enumeró las herramientas utilizadas en varias ciudades del mundo -entre ellas Nueva York, Berlín y Montevideo- para abordar la problemática del acceso a la vivienda, tras lo cual fustigó a la gestión porteña por "no utilizar ninguna". "Acá o tienen un negocio o son medio tarados, porque si no te parece que esté bien ninguna de las medidas anteriores, al menos inventate una", expresó.El diputado(FDT) afirmó que "alquilar en la Ciudad de Buenos Aires se convirtió en una tortura", tras lo cual sostuvo que"Aprovechando propiedades y recursos que ya tiene el Gobierno de la Ciudad, nosotros proponemos crear un Banco de Viviendas Públicas para Alquileres Protegidos", planteó y explicó que contemplarían "alquileres con precios asequibles que funcionen como referencia para el resto del mercado y que eliminen las barreras de entradas que hoy existen". Y enfatizó quePor su parte el Centro de Estudios, Legales y Sociales (CELS) expresó que los créditos para inquilinos anunciados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires "profundizará el endeudamiento" de quienes alquilan, un sector de la población que, según el organismo, "ya tiene mucha fragilidad financiera".publicó el CELS en su cuenta de Twitter.El organismo indicó que el "pago de créditos" aumenta los costos fijos que "tienen que afrontar" los inquilinos para "sostener su vivienda", algo que argumentó con una encuesta elaborada junto a otras instituciones. "En noviembre pasado, casi el 40% de quienes alquilan en la ciudad está endeudado. Más de la mitad, se endeudó para pagar el alquiler y sólo el 23% pudo ahorrar algo en el último mes", remarcó el CELS sobre el estudio realizado junto a Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Universidad Nacional de San Martín (Unsam).Resaltó que en esa medición se demostró que quienes alquilan, subrayó.Vale repasar que Rodríguez Larreta, anunció el programa denominadocon el que se otorgará créditos por un monto de hasta tres meses del precio mensual del alquiler, con plazo de devolución de 12, 24 o 36 meses. "Estas medidas que se anuncian como una solución, en realidad aumentarán los costos que tienen que afrontar los inquilinos y profundizarán su endeudamiento", destacó el CELS.