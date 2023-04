Dengue: confirmaron dos muertes en CABA y ya son 35 las víctimas fatales en todo el país

El Ministerio de Salud de la Nación notificó que dos hombres fallecieron por dengue en la Ciudad de Buenos Aires, distrito que no había registrado víctimas fatales hasta el momento. De esta manera, el país ya suma 35 muertos por la infección trasmitida por el mosquito Aedes aegypti.Las víctimas residentes en CABA tenían 73 y 76 años y presentaban comorbilidades. Según voceros del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, si bien ambos casos fueron notificados como casos de dengue y al ocurrir su fallecimiento se computan como víctimas fatales de esa infección en el boletín nacional, están en estudio por parte del área de epidemiología de CABA para confirmar la causa de muerte.El primer fallecido era un hombre de 76 años, residente en la Comuna 11 (Villa General Mitre, Villa Devoto, Villa del Parque y Villa Santa Rita), que consultó a un hospital de la Ciudad por un cuadro de disnea progresiva, fiebre, asociado a náuseas y vómitos luego de 10 días de evolución, que había empeorado en las últimas 24 horas. Era un paciente con obesidad que no se había realizado controles de de salud en los últimos años.Al ingreso a la institución se verificó la presencia de una fibrilación auricular de alta respuesta ventricular, con descompensación hemodinámica. El laboratorio virológico confirmó, por antígeno NS1, una infección por dengue con el serotipo DEN-2.Por presentar signos evidentes de fallo multiorgánico fue ingresado a la unidad de cuidados críticos, donde pese a recibir tratamiento adecuado evolucionó con shock refractario, y murió 48 horas después de su ingreso a la institución.El segundo caso es el de un varón de 73 años, residente en Palermo, con hipertensión arterial y obesidad como comorbilidades, que consultó a su medicina prepaga en dos ocasiones, la primera por un cuadro presincopal, con una taquiarritmia supraventricular que revirtió espontáneamente y sin criterios de definición de caso sospechoso de dengue y la segunda, 96 horas después, por cuadro de fiebre, mialgias y cefalea.Por sospecha de infección por dengue, se solicitó la realización de prueba de antígeno NS1, que resultó positiva (se trató de una prueba por inmunocromatografía, que no confirma la infección según los algoritmos diagnósticos en vigencia, sino que la clasifica en grado de probabilidad). Fue derivado a otra institución de gestión privada, donde fue ingresado a la unidad de cuidados críticos, donde pese a las medidas de manejo y falleció 24 horas después.La cantidad de fallecimientos confirmados hasta el momento, ya ubica al 2023 como el año récord de muertes por dengue de la historia argentina. Vale recordar que en el pico registrado en 2020 se contabilizaron 26 fallecidos con pruebas positivas para dengue y 8 decesos en estudio al cierre del Boletín Epidemiológico emitido a finales de julio de 2020.Hasta la fecha los fallecimientos ocurrieron en nueve jurisdicciones: provincia de Buenos Aires 1, Ciudad de Buenos Aires 2, Jujuy 4, Salta 10, Santa Fe 6, Santiago del Estero 1, Tucumán 8, Entre Ríos 1 y Córdoba 2.