Milei defendió a Macri, se metió en la interna de JXC y cruzó a Carrió: "Roban cargos y ahora escupen"

el diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei opinó sobre las internas en Juntos por el Cambio pero, esta vez, luego de declaraciones de una de las referentes de esa coalición que lo había puesto en el centro de la escena vinculado a Mauricio Macri

TRAIDORES Y ARRASTRADOS

Esto son los políticos casta argentos. Se colgaron de @mauriciomacri durante 20 años para robar cargos y ahora lo escupen.

Nada bueno puede salir de un traidor. https://t.co/Y2Zh2I8Z7i — Javier Milei (@JMilei) April 17, 2023

Una vez más,Es que después de los elogios cruzados entre el ex presidente y el precandidato presidencial libertario,, líder de la Coalición Cívica, apuntó contra Macri.Ante esas palabras de "Lilita", Milei volvió a ponerse del lado de Macri en la interna de JXC y acusó a Carrió de “traidora y arrastrada”., escribió el diputado y economista libertario.El nuevo apoyo de Milei a Macri ante los referentes del espacio del propio Macri ocurre a siete días de la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de realizar las elecciones con boleta única en la ciudad de Buenos Aires, tema que sacudió al frente opositor y generó críticas del mismo tenor en el ex presidente, el dirigente de La Libertad Avanza y Patricia Bullrich, entre otros., dijo Milei aquella vez, y agregó que el jefe de Gobierno porteño "le puso un puñal en la espalda, es evidente la traición e indigna".Entonces, también se refirió a la posibilidad de compartir espacio con Macri. “Una de las cosas que le planteé es que yo no puedo estar dentro de Juntos por el Cambio. Yo creo que Mauricio Macri quiso hacer las cosas bien. Por eso dije que si esa ala decidía ir por fuera de JxC e ir a una interna. Que la gente elija y que si ganaban, yo los acompañaba”, afirmó.