Advertencia contundente de Dalbon a Canosa y Di Marco: Es inocular odio en una cantidad que ya no es soportable en democracia

“Con lo de Florencia estamos haciendo lo que corresponde que es ponerle un freno a un ataque certero y concreto con una persona que no tiene interés público. Es un ataque a través de una enfermedad causándole un daño a esa persona y a la madre diciendo algo que es inaudito que es decir que "la anorexia es nerviosa y es falta de madre”, dijo Gregorio Dalbon quien presentó la semana pasada una carta documento ante LN+ y las conductoras para intimarlas a que se rectifiquen “en el mismo canal, a la misma hora, en el mismo tiempo y con profesionales que puedan explicar a la sociedad lo que es el padecimiento de una anorexia nerviosa”

Señaló además que en cuanto no lo hagan se proseguirá con la acción civil por daños y perjuicios que lo va a entablar Florencia Kirchner y la Vicepresidenta en contra de la señal La Nación + y en contra de las dos comunicadores Laura Di Marco y Viviana Canosa que hicieron un programa doloso porque tenían preparada la foto. “La Justicia se va a encargar de determinar que las personas no somos un cuerpo porque calificaron a una persona a través de su cuerpo”, enfatizó Dalbon para quien “es inocular odio en una cantidad que ya no es soportable en democracia”.

Y concluyó: “Veremos también la sanción que va a aplicar el Enacom que puede ser la quita de pauta a La Nación +."

En diálogo con Política Argentina, la defensa de CFK consideró que, dijo.Y subrayó: “Vamos a hacer las acciones que corresponden en el foro civil. Hasta el momento no se retractaron y no creo que lo hagan”.Respecto de la actitud posterior que tuvo Laura Di Marco, señaló: