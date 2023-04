La canasta que mide la pobreza subió 8% en marzo y una familia necesitó más de $190 mil para no ser pobre

La canasta básica que mide la pobreza subió 8% durante marzo y una familia necesitó $191.228 para no ser pobre, informó este jueves 20 de abril el INDEC. A su vez, la medición internual fue del 113,2%.

la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina el umbral de la indigencia, se incrementó 9% en marzo y 120,1% interanual, por encima de la CBT.

En el caso de tres integrantes estos valores se ubicaron en los $152.240 y si fuesen cinco integrantes, $201.130. Este índice mide el umbral de la pobreza, por lo tanto un adulto necesitó en marzo $61.886 para no ser considerado pobre.Por su parte,De esta manera, un adulto necesito al menos $28.388 en marzo para no ser indigente. En el caso de una familia tipo (cuatro integrantes) la cifra fue de $87.719. En el caso de tres miembros ($69.835) y cinco, $92.261.Durante marzo, alimentos y bebidas no alcohólicas tuvieron un incremento del 9,4% (apenas menor que el 9,8% de febrero), influido por la inercia de los últimos meses, pero también por el efecto de la sequía y la gripe aviar. En ese sentido, la carne, trepó más de 10%.