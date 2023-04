Interna PRO: Larreta, Bullrich y Vidal recorren provincias con foco en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires

En medio de la fuerte interna desatada en el PRO tras las elecciones concurrentes porteñas, el coqueteo con Javier Milei y la propuestas de bajar todas las candidaturas,Tras su paso por Tierra del Fuego, donde viajó a apoyar a Héctor Stefani, candidato a gobernador de JxC, el jefe de Gobierno porteño Rodríguez Larreta disertó el martes en el Foro Llao Llao , donde expuso y cenó con los empresarios más poderosos del país.Ese mismo día también asistió Vidal, el día anterior hizo su paso Bullrich. Los tres buscaron contentar al establishment con sus propuestas económicas y su mirada del país., por la noche del jueves llegó a Rosario y estará allí brevemente ya que. Se trata de LA provincia central del PRO, cabe recordar que fue el empujón electoral que llevó a Macri a la presidencia en 2015.cuando sea el cierre de listas para gpbernadores que finalmente se votarán elSi bien JxC resolvió que L. El ex embajador en Ecuador desea que el diputado radicalsea su compañero de fórmula. El dirigente de Evolución aún no definió y por estas horas se aceleras las negociaciones.La oposición espera que Juez y De Loredo sean suficientes para romper con la predominancia del schiarettismo en la provincia. El gobernador, que no tiene posibilidad de reelección, lanzó la candidatura de Martín Llaryora, actual intendente de la ciudad capital. El enfrentamiento estará complicado.Bullrich había estado en marzo en la provincia y por estos días hay operadores políticos de su confianza enviados especialmente en la previa del cierre de listas.Mientras que V, donde compartirá un evento con empresarios, productores y comerciantes cordobeses. También había estado en la provincia en marzo y se reunió con Juez, De Loredo, el diputado nacional de la UCR Mario Negri, y el intendente de Río Cuarto, Marcos Ferrer, cercano al diputado del bloque Evolución radical. La diputada volverá a verse con Juez y De Loredo la semana próxima para redoblar su apoyo a ambos.Aún continúa en duda la candidatura presidencial de la ex gobernadora bonaerense, que en estos días propuso “bajar todas las candidaturas del PRO y volver a empezar”.Además,debe definir entre sus tres precandidatos: Joaquín De La Torre (legislador y ex intendente de San Miguel), Javier Iguacel (intendente de Capitán Sarmiento) y Néstor Grindetti (intendente de Lanús y presidente del Club Independiente).