Finocchiaro usó un libro de Bonasso para criticar a Alberto: Será recordado como El Presidente que no fue

“Trato de no meterme en la vida interna de los demás espacios políticos”, sostuvo al ser consultado sobre las propuestas con tintes electorales de Victoria Tolosa Paz en el territorio bonaerense. En este sentido, el diputado del PRO prefirió pegarle al Presidente: “La realidad es que el presidente de la Nación, habida cuenta de la decisión que tomó, le haría mucho bien al país si tratará de gobernar un poco antes de irse porque hasta ahora no ha gobernado”.

“Alberto Fernández va a ser recordado no como un buen o mal presidente, sino como, en palabras de Miguel Bonasso, como “El Presidente que no fue””, dijo parafraseando el conocido título del escritor Bonasso.Por otra parte, también cuestionó la propuesta de Javier Milei sobre la obligatoriedad escolar. El ex ministro de Educación de Macri le recordó que “en primer lugar, los chicos con heterónomos si son adultos”., añadió.“Esto no tiene ni pies ni cabeza. En ridículo debatir esto en el siglo XXI”, dijo con contundencia.