Los economistas macristas Lacunza, Sandleris y Prat Gay suman otra denuncia penal

Los economistas del PROvolvieron a ser denunciados ante los Tribunales de Comodoro Py, pero esta vez. Según el abogadolos tres actuaron de manera "coordinada" para "atemorizar a la población" y "generar un golpe de mercado".Tanto esta denuncia del abogado Valmaggia como una previa presentada por el letrado-que los acusa de entorpecer las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y pedirle al organismo que no ayude a la Argentina-,, informaron fuentes judiciales.Rafecas dio vista al fiscal Eduardo Taiano para que dictamine si corresponde o no impulsar la investigación."Los denuncié por traición a la Patria porque lo que hicieron se encuadra en la figura del Código Penal.", sostuvo Daniel Valmaggia en comunicación este miércoles con Radio 10.El domingo pasado, el director argentino ante el organismo de crédito internacional,, reveló que tres economistas de la gestión de Mauricio Macri le habían pedido a funcionarios del FMI que no brindaran asistencia a la Argentina hasta que asuma una nueva gestión.Fuentes gubernamentales confirmaron que se trataba de Lacunza y Prat Gay -exministros de Hacienda- y Sandleris -ex titular del Banco Central- y señalaron que con esa actitud buscaron empujar el país hacia el default."No es la primera vez que ocurre; es una práctica permanente de la derecha argentina", señaló el presidenteen Casa Rosada cuando fue consultado sobre la actitud que tuvieron estos tres economistas.Un día después de que se conocieran las declaraciones de Chodos, el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten denunció penalmente a los tres exfuncionarios macristas, a quienes responsabilizó "por realizar gestiones para evitar que el país obtenga un desembolso de dinero del FMI".A esa se sumó, en el barrio porteño de Retiro. Para el abogado los tres economistas "conocían el dolo" de las acciones que realizaban porque "han estado vinculados con el mercado financiero y con el Fondo, y lo hacen con la finalidad de hacer caer al Gobierno"."Tenemos los antecedentes de lo que le sucedió (al expresidente Raúl) Alfonsín en 1989. Así que. Por eso, el Gobierno, más allá de las denuncias que podemos hacer en forma independiente, tendría que tomar las medidas cuando se ven estas conductas ilícitas", señaló el abogado en la entrevista que concedió este miércoles.Además, remarcó que la metodología asumida por estos tres exfuncionarios apuntó a"Hace una semana y media comenzaron con una campaña de golpe de mercado con el aumento del dólar. Luego, continuaron estos tres economistas que conocen el dolo de esta conducta que asumieron", remarcó el letrado.