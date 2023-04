La llamativa respuesta de Milei a Cristina por las críticas a la dolarización

.@CFKArgentina estuvo un rato largo hablando de Dolarización. Para variar, al igual que todo el resto de la casta política, se pronunció a favor del robo y en contra de los argentinos de bien.

Aunque se resistan Todos-Juntos, a partir del 10/12/2023 se quedan sin juguete.

VLLC ! — Javier Milei (@JMilei) April 27, 2023

Durante la inauguración de la "Escuela Justicialista Néstor Kirchner" en La Plata,al sostener que están “discutiendo lo que ya fracasó hace 20 años" a lo que“Cristina Kirchner estuvo un rato largo hablando de dolarización para variar, al igual que todo el resto de la casta política,, sostuvo a través de Twitter Milei respondiendole a la Vicepresidenta.Y aseguró de cara a las elecciones: "Aunque se resistan Todos - Juntos, a partir del 10/12/2023 se quedan sin juguete".En la presentación de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner, Cristina señaló: "Estuve leyendo hace unos días en Infobae un artículo. Emilio Ocampo es el economista que eligió el dirigente político que propone la dolarización (Javier Milei). Sustraje del reportaje la parte en donde explica cómo va a hacer para no tocar la plata de nadie, ni sacarle nada a nadie, cómo va a sustituir el circulante, los pasivos del Central: 'Por eso creamos un vehículo fuera de la Argentina al que le transferiríamos activos y pasivos del Banco Central, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses'", citó.En ese sentido, sumó: "El FGS tiene participación accionaria, de las acciones de las principales empresas argentinas Macro, Edenor, Transportadora, Mirgor, La Anónima, Molinos Agro, Molinos Río de la Plata. Una digresión sobre esto: Molinos Rio de la Plata modificó el estatuto de la sociedad para que no pueda sentarse un director del FGS y lo judicializamos".", comentó Cristina relacionando a Milei con el ex ministro Domingo Cavallo, de quien se declara admirador, y apuntando contra la convertibilidad del 2001 y la dolarización de hoy, que se presentan como soluciones mágicas contra la inflación. "Tal vez frustre el futuro", profetizó.