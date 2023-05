Salvador sobre el futuro de Vidal: Tenemos la obligacion de mostrar, con la mayor rapidez posible, cuál es nuestra propuesta

Daniel Salvador, ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires en tiempos de María Eugenia Vidal opinó sobre la decision de la ex gobernador bonaerense de no jugar de cara a la carrera presidencial, algo que confirmó el presidente del PRO, Federico Angelini. Para el ex presidente de la UCR bonaerense, “son decisiones personales en el marco del PRO”.

, sostuvo Salvador.En el panorama radical, que tiene a Gerardo Morales y Facundo Manes como principales posibles candidatos, a los ojos de Salvador, “debe ser prioritaria la definicion de candidaturas”., completó.Si bien Angelini reconoció que Vidal no será candidata en Nación no descartó la posibilidad de su vuelta a CABA. Salvador evitó hacer opiniones contundentes sobre el tema pero dijo que “lo tiene que resolver el partido amarillo”.concluyó.