Interna PRO: filtran que Macri "bajó" desde Disney a Vidal, que sueña con presidir Diputados si gana JXC

Aunque la decisión la tomó Mauricio Macri quién la habría llamado desde uno de los parques de diversiones de Disney, a dónde llevó de paseo a su hija Antonia, y habría sido tajante al decirle que no se presente para en las elecciones de este año ni para presidente ni para jefa de Gobierno.

Las internas amarillas ya dejaron una competidora menos, la diputada del PRO María Eugenia Vidal decidió finalmente no postularse como precandidata presidencial del PRO y ahora la disputa será entre Horacio Rodríguez Larreta Patricia Bullrich . La decisión la habría tomado Mauricio Macri desde Estados Unidos quien también le habría pedido que no compita en la Ciudad.donde, además según consignó Infobae,, una alternativa que se pensaba como la solución para evitar que sean Fernán Quiros y Jorge Macri los que disputen desde el PRO suceder a Larreta en las PASO.La decisión de la ex gobernadora bonaerense fue anunciada el jueves por el titular interino del PRO,Sabíamos que iba a haber un anuncio de parte de ella. Así que bueno, hay menos candidatos", sostuvo ayer el líder amarillo.Vidal habría finalmente entendido que no tiene posibilidad para competir por la presidencia ni por la jefatura de Gobierno porteña, no alcanza entre los miembros del PRO ni su imagen ni la intención de voto como mostraron las encuestas en el último tiempo que la ubican debajo de los 3 puntos.Sobre los candidatos en la Ciudad Larreta no mostró todavía un apoyo decisivo, aunque en medio de la interna por la sucesión porteña, aseguró este jueves después de que se bajara Soledad Acuña: “Hoy los candidatos son Fernán Quirós y Jorge Macri”.“Ya lo dije claro, hoy el PRO tiene dos candidatos en la Ciudad de Buenos Aires. María Eugenia Vidal, al día de hoy es candidata a Presidenta, es una decisión de ella. Yo la valoro muchísimo, la respeto muchísimo y es una de las mejores dirigentes políticas que tiene la Argentina. Y además tengo una relación y afecto personal de décadas, pero son decisiones de ella”, sostuvo el mandatario, en lo que podría interpretarse como una manera de cerrarle la puerta a la ex gobernadora bonaerense en la pelea por la jefatura de Gobierno.Pero no es solo Macri quien frenó su candidatura, también l, un número bajísimo para una dirigente que tuvo durante los últimos años una altísima exposición pública.Cabe recordar que en 2019, luego de cuatro años de gestión en la Provincia(que ejerció desde una oficina en CABA), sufrió una catastrófica derrota contra Axel Kicillof y desapareció del mapa político para recién volver en 2021 como candidata a diputada nacional propuesta por Larreta.Ahora, ante esta decisión desde el círculo de la ex gobernadora aseguran que luego de bajarse de toda competencia este año,