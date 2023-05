Barcesat aseguró que el fallo de la Corte es nulo y que hay una voluntad de interferir politicamente en la compulsa electoral

Para Eduardo Barcesat la decision de la Corte Suprema de Justicia de la Nación relativa a la suspensión de las elecciones en Tucuman y San Juan es proclive de “nulidad”. “El fallo es nulo por dos razones dado que no se trata de una cuestión de competencia originaria de la Corte porque la parte recurrente ya había transitado la vía jurisdiccional provincial, solo que fue adversa. Contra eso se niega la parte quejosa la posibilidad de ir, por vía apelación de la Cámara Nacional Electoral y ante un resultado eventualmente adverso, por recurso federal recién a la CSJN”, expresó.

Y enfatizó: “La Corte Suprema se cree poder Legislativo, poder Ejecutivo y hasta poder Constituyente por lo que hicieron con el Consejo de la Magistratura. Frente a estos desbordes no es razonable doblegarse y tratar de cumplimentar las resoluciones simplemente porque lo dijo la Corte”.

No obstante, hay un principio general del Derecho, señaló el abogado constitucionalista a Política Argentina, “que dice que cuando se legisla por una vía no se puede recurrir a otra. Es decir, no fue que te mal en una vas a probar en otra”.Por lo tanto, y en segundo lugar, a los ojos de Barcesat,, recordó.Para él, todas estas fallas demuestran que“No quieren perder más elecciones de las que ya perdieron”, dijo., concluyó.