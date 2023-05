Durante abril ingresaron más turistas extranjeros que en la prepandemia

. Es el primer mes en el que el país supera las cifras de prepandemia, uno de los pocos en la región. Mientras que el gasto de los visitantes durante el cuarto mes del año fue de 418 millones de dólares.Durante los primeros cuatro meses de 2023 ingresaron 4.555.511 de visitantes extranjeros al país, de los cuales 2.529.326 fueron turistas (pasaron al menos una noche en la Argentina).El Ministro de Turismo y Deportes de la Nación,, sostuvo: "Hemos recuperado de manera muy rápida el turismo receptivo, se ve en las calles, en los negocios y en los restaurantes de la Ciudad de Bs As y de los principales destinos del país".Y agregó: "Hemos conseguido ser líderes de la región en materia de llegada de turistas y en ese logro fue clave el papel de Aerolíneas Argentinas. Nuestra aerolínea de bandera ha sumado vuelos y frecuencias que están consiguiendo traer a miles de turistas de la región, de España, de Italia y de Estados Unidos". "Logramos que el turismo sea motor de la creación de empleos y de empresas en todo el país, lo hicimos primero con un fuerte impulso al turismo interno y ahora lo estamos consiguiendo con el turismo internacional", concluyó el funcionario.Un dato destacado de este primer cuatrimestre es: en lo que va de 2023, más de 257 mil turistas estadounidenses ingresaron al país, cifra que supera los registros prepandemia en un 16%, y gastaron 271 millones de dólares. Estados Unidos es el mercado extrarregional que más turistas aporta a la Argentina, ubicándose en el cuarto lugar del ranking con un 10,1% del total, superando a mercados históricamente fructíferos como Paraguay, Bolivia y España. En promedio, el gasto de los turistas estadounidenses es de 1.272 dólares y su estadía de una quincena, muy por encima de quienes llegan de los países vecinos como Brasil, Chile y Uruguay.El ranking deen 2023 lo encabeza Chile, con el 21,2%; Uruguay, con el 16,1%; Brasil, con el 15,1%; y Estados Unidos, con el 10,1%. Los siguen Paraguay (7,2%), Bolivia (3,6%), España (3%), Francia (2,1%), Perú (2%), Alemania (2%), Reino Unido (1,9%), Colombia (1,8%), Italia (1,7%), Canadá (1,6%) y México (1,3%).Las vías de acceso por la que ingresaron los turistas no residentes en lo que va de 2023 son: terrestre, 49,2%; Aéreo, 34,4%; y Fluvial/marítimo, 16,4%. Al mismo tiempo, los pasos fronterizos más utilizados fueron el Aeropuerto de Ezeiza, 21,9%; Aeroparque, 9,3%; el Puerto de Bs As, 8,7%; el Puente Internacional-Tancredo Neves, 6,6%; el Paso Gualeguaychú-Fray Bentos, 5,9%; y el Paso Cristo Redentor, 5,2%.