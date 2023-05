El ex secretario de Deportes de la Presidencia de Carlos Menem e histórico dirigente del peronismo, Fernando “Pato” Galmarini, se mostró expectante de cara a la performance que podría tener el Frente de Todos de cara a las Primarias y las Generales.

A sus ojos, “los candidatos no salen de Cristina, quien ya ha dicho de manera razonable que no, que tiene toda la polenta aunque ya no es una chica y no se retirará a los cuarteles de invierno tampoco. Si no es ella lo veo a Sergio Massa”. “Después habrá que ver que dice el conjunto del peronismo. No hay dudas de que el mejor candidato si no es Cristina debería ser Sergio”, dijo Galmarini al tiempo que sostuvo: “A pesar de algunas cifras económicas que no son las mejores, Sergio sigue siendo una figura absolutamente expectable”.

Y agregó:vaticinó Galmarini para quien “sea con Cristina o con quien sea habrá triunfo del peronismo”.