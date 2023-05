Cristina a la oposición: "No acabarán con los sueños de argentinos de vivir en una nación libre, cuyo pueblo progresa en orden y es feliz"

En la misma carta con la que ratificó que no será candidata en las elecciones 2023 y en la que le pidió al Frente de Todos construir un "programa de gobierno", la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner destrozó a la oposición, particularmente a Juntos por el Cambio, al vincular a esa coalición con el "Partido Judicial" que pretende "la eliminación de sus adversarios políticos"."Desde el 2016 el Partido Judicial funciona como una Task Force de Juntos por el Cambio y los grupos económicos concentrados para producir la eliminación de sus adversarios políticos", diagnosticó la ex mandataria, quien señaló que se trata de una "provocación" intencional desde esta fachada de justicia y democracia mutilada".En ese sentido, CFK sostuvo que pretenden hacer caer al peronismo "en el terreno que ellos quieren: la violencia y la intolerancia", y definió que tratan a su espacio "como enemigos y utilizan frases como ´eliminarnos` o ´terminar con el Kirchnerismo`."Nosotros no somos eso y creemos firmemente que en la Democracia hay adversarios, no enemigos", se diferenció la ex jefa de Estado de sus opositores.En esa línea, mandó un contundente mensaje a la coalición opositora: "Les recomiendo presten atención a la historia y a la larga lista de 'exterminadores vernáculos' que nunca pudieron convencer a los argentinos que comer bien y cuatro veces al día es una cuestión ideológica; que tener un lugar digno para vivir y ver crecer a sus hijos, estudiar y progresar es de populistas; o que trabajo y salarios dignos es una creencia antigua"."No pudieron ni podrán acabar con la memoria ni los sueños de millones de argentinos y argentinas a vivir en una nación libre, cuyo pueblo progresa en orden y es feliz", completó la ex mandataria.