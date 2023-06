La Coalición Cívica se reunió sin Carrió y pidió ampliar Juntos por el Cambio

Hoy se realizó el Plenario Federal de la Coalición Cívica.

En medio de la tensa interna de Juntos por el Cambio ealizó el viernes un plenario federal, y aunque no estuvo la líder del espacio, Elisa "Lilita" Carrió, manifestó que "todo el esfuerzo" debe estar en "consolidar una estrategia de centro mayoritario" para que la alianza opositora "sea la alternativa de gobierno y gane las elecciones”.", aseguró la CC en un documento en el marco de una semana donde además del ingreso de José Luis Espert a la coalición opositora, también se debatió la posibilidad de sumar a Juan Schiaretti, idea impulsada desde el larretismo.. Hicimos de Juntos por el Cambio un espacio político abierto donde se unen diversas expresiones políticas y en el que compartimos valores fundamentales como la democracia, la libertad y la república", remarcaron.En ese sentido, sostuvieron que "en tiempos en que algunos buscan fragmentar y polarizar a los argentinos, sabemos que hay una inmensa mayoría de ellos que reclama una salida justa y no violenta”. “Junto a Elisa Carrió daremos testimonio por ellos, para construir la prosperidad desde la paz, el humanismo y la libertad", aseguró el partido en el texto, aunquePara la CC la "desidia, la corrupción y la violencia que sufrimos todos los argentinos, han despertado en un sector minoritario de la sociedad sentimientos de revancha, deseos de autoritarismo y posiciones radicalizadas"."Frente a esto,, el reconocimiento del otro y alejada de los extremos que ponen en jaque la paz social", expresó el documento.El encuentro se dió en medio de la interna opositora por la posibilidad de incorporar a otros espacios y dirigentes, entre ellos, el gobernador de Córdoba,, que generó choques no sólo entre los precandidatos del PRO, Horacio Rodríguez Larreta Patricia Bullrich , sino también entre Carrió y el expresidenteEl plenario de la CC estuvo encabezado por el presidente del partido,acompañado la diputada nacionalc; el jefe del bloque de diputados nacionales,; los integrantes de la mesa ejecutiva nacional, legisladores nacionales y provinciales; y autoridades de distritos de todo el paísEn lo formal, la Mesa Ejecutiva Nacional facultó al presidente del partido a suscribir una alianza electoral nacional, en el marco de Juntos por el Cambio, según los lineamientos establecidos por el Congreso Federal y esta instancia.”, advirtió Ferraro, y aseguró: “La Argentina no puede estar corrida a los extremos que pueden poner en jaque la paz social”.En ese sentido, agregó que “los extremos buscan erosionar la democracia” y resaltó: “, señaló y dijo que "todo nuestro esfuerzo tiene que estar puesto en una estrategia de centro mayoritaria para que JxC sea la alternativa de gobierno y gane las elecciones”.También participaron también la titular de la CC ARI bonaerense y diputada provincial, Maricel Etchecoin; las diputadas nacionales Paula Oliveto, Marcela Campagnoli, Mónica Frade, Leonor Martínez Villada, Mariana Stilman y Victoria Borrego; los legisladores porteños Hernán Reyes, Facundo Del Gaiso, Cecilia Ferrero, Lucía Romano; el titular de la CC ARI porteña, Claudio Cingolani; el representante del Instituto Hannah Arendt y coordinador de los equipos técnicos de Juntos por el Cambio, Fernando Sánchez; entre otros.