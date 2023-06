Sergio Massa no sólo sintetiza voluntades sino que es la reafirmación de un modelo de gobierno

“Para nosotros, Sergio Massa no es que sintetiza las voluntades individuales sino la reafirmación de un modelo de gobierno que estamos llevando adelante y que es de producción y empleo”, señaló el diputado nacional Carlos Selva al referirse a las palabras emitidas por el tigrense en el Congreso del Frente Renovador.

Consultado sobre las chances presidenciables del ministro de Economía, recalcó: .”Lógicamente Sergio tiene no solamente los créditos oficiales para ser candidato a presidente sino que tiene el respaldo de los hechos, de lo que ha venido instrumentado en cuanto a apoyo financiero para sector financiero, industrial y agropecuario. No ha habido un solo sector que no ha interpretado las medidas de Sergio como de desarrollo”.Analizó además la interna de Juntos por el Cambio en relación a la incorporacion del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. “Confirma una situación que vivimos aquellos que no somos dirigentes nacionales. Desde el punto de vista de una posición de Córdoba poco han contribuido al país al modelo de desarrollo y producción. Contradictoriamente con lo que se manifiesta en su Provincia no contribuyeron al modelo de país”, señaló.Y recordó: “Macri fue presidente gracias a la colaboración de Unidos por Córdoba”.