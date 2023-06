Acuerdo con el FMI: el equipo de Massa viajará a EEUU al filo de vencimientos y el cierre de listas

la misión técnica del Ministerio de Economía que tenía previsto viajar esta semana a EEUU para seguir negociando la reformulación del acuerdo vigente con el FMI lo hará la próxima semana, posiblemente el lunes, justo al filo de dos eventos político-económicos que se vinculan con el objetivo: el cierre de listas para las elecciones 2023, que podría tener al propio ministro en alguna candidatura, y el vencimiento de pagos con el organismo

Sin la presencia deAsí las cosas se estima que Massa no viajará esta vez debido a que se trata de una misión técnica y que, además, su idea es trasladarse a la capital de Estados Unidos recién cuando los avances sean tales en la negociación que su presencia en el país del norte sea para firmar el acuerdo.La comitiva que viajaría a Washington tiene a la cabeza al secretario de Política Económica,; el director del INDEC,; el vicepresidente del Banco Central,; y el jefe de Gabinete del Ministerio,Massa, hicieron saber fuentes de su entorno a, no desea quedar en offside y salir del país para conseguir éxitos económicos y finalmente no hacerlo. Ponen como ejemplo de eso al presidente, Alberto Fernández, hoy enfocado en una campaña electoral que no lo tendrá como candidato, quien durante su último viaje a Brasil no logró la prometida garantía para financiar importaciones en reales.Por otra parte, la presencia de Massa en la Argentina la semana próxima confirma virtualmente que sí estará en el acto por la inauguración del, que sería el martes próximo, feriado., sostuvo el funcionario en un acto la semana pasada.Y dio más precisiones: "El lunes tuvimos varias reuniones con el FMI y saben que Argentina tiene un ancla que el Gobierno anterior dejó y condiciona desarrollo".La semana próxima, cuando se concrete el viaje del equipo técnico, confluirán dos hechos relevantes para ese objetivo. El primero es que eel Gobierno nacional debe enfrentar vencimientos por unos USD 2.700 millones de dólares ante el Fondo Monetario.El plan A de Economía era afrontar esos pagos con fondos frescos provenientes de la readecuación del acuerdo con el FMI, pero por lo anteriormente expuesto parece difícil que la firma de ese nuevo programa suceda antes del vencimiento. Por eso, se deberá recurrir a un plan B.Massa, entonces, analiza pagar parcialmente ese compromiso con los USD 1.900 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) que todavía tiene en sus arcas el Banco Central.El segundo hecho relevante que coincide cronológicamente con la semana del viaje a Washington es que, ante este panorama de atraso en las negociaciones, el nuevo acuerdo no estará preanunciado para el sábado 24 de junio, día en que vence el plazo para que coaliciones y partidos políticos oficialicen a sus candidatos, entre los cuales podría estar Massa.