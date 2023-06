Julio Bárbaro: El capitalismo concentrado es peor que el marxismo y a Massa lo eligieron en una gerencia

Julio Barbaro competira´en las PASO por el frente LiberAR como precandidato presidencial en una fórmula que comparte con Ramona Pucheta. Entre sus propuestas, figura la idea de “ayudar a los jovenes a fortalecer un partido que discuta ideas yno negocios, a impedir la concentracion economia porque el capitalismo concentrado es peor que el marximo y a construir una patria con destino”.

El historico dirigente peronista habló con Política Argentina y si bien se mostró expectante de cara a las PASO no ahorró en cuestionamientos para las propuestas de JxC y UxP. “Veo con tristeza estas propuestas. La Argentina es una sociedad que no discute sus problemas esenciales. La política argentina no discute de política”, sostuvo.Respecto de la interna opositora, enfatizó: