Los salarios del sector formal podrían "empatarle" la carrera a la inflación este año

De acuerdo al último, los ingresos crecieron por debajo de la inflación en abril. Durante ese mes, volvió a evidenciarse una marcada diferencia entre los distintos sectores del mercado laboral: con los registrados creciendo por encima del sector no registrado. Algo que, según explicaron distintos analistas consultados, podría sostenerse a lo largo del año: mientras que se espera que los salarios caigan en términos reales en el promedio de 2023, los ingresos en el sector formal podrían “empatarle” la carrera a la inflación. Los salarios subieron 5,7% en abril y perdieron frente a la inflación por tercera vez en el año El 19% de las empresas otorgará 6 o más incrementos este año, según la encuesta mensual de Mercer. En abril, frente a una inflación mensual de 8,4% y una variación interanual del 108,8%, el promedio de los salarios creció 5,7% mensual y 103,8% interanual. En tanto, mientras que el sector registrado creció 5,8% mensual y 109,4% interanual, el sector no registrado trepó 4,8% mensual y 77,5% interanual., explicó al portal Ámbito Santiago Manoukian, Jefe de Research en Ecolatina. “El sector formal en 2022, por ejemplo, logró un avance levemente superior a la inflación. Algo que se mantuvo durante los primeros meses de este año, producto de dos factores: nuevos ajustes y reapertura de paritarias del sector privado. Y también el incremento de marzo que hubo para los trabajadores públicos. Eso, de alguna manera, valida la eficacia en términos de mantener el poder adquisitivo de negociaciones paritarias que no solamente tienen ajustes más frecuentes, sino que también una vigencia más acotada. Y esto permite que los sindicatos adapten sus pretensiones a la nueva nominalidad con mayor velocidad. Evitando un mayor deterioro en el poder adquisitivo”, señaló el economista.destacó Manoukian, quien aclaró:sostuvo el analista de Ecolatina, quien remarcó:Por su parte, Hernán Letcher, director del CEPA, sostuvo que “subrayó Letcher.En este escenario de realidades disímiles entre el sector formal y el informal, las proyecciones de distintas consultoras para este año no son alentadoras en cuanto a la recuperación de los salarios en términos reales., analizaron. Por su parte, desde ACM señalaron que, "dada la situación macroeconómica argentina que se espera para este año, sigue siendo esperable que la evolución de los salarios para el 2023 vuelvan a presentar una caída en relación a la inflación”.