Barcesat sobre la derrota oficialista en San Juan: El justicialismo perdió por una torpeza procedimental

Eduardo Barcesat habló sobre las elecciones en la provincia de San Juan que dieron como ganador al cambiemita Marcelo Orrego. “Con respecto a la interferencia electoral no debato si era correcto o no inhabilitar a Sergio Uñac porque la cláusula constitucional provincial es bastante ambigua. Lo que no puedo validar es la forma de cómo el expediente mediante instancia única llegó al conocimiento de la Corte Suprema”, dijo el letrado para quien “eso fue totalmente irregular”.

A los ojos del prestigioso abogado constitucionalista, el resultado electoral muestra a la claras que “se castigó el afán de permanecer en el gobierno por parte de Sergio Uñac quien además al poner a su hermano (Ruben) como candidato no cayó bien”. “Se trató de un abuso de poder. Lo hubiera dejado a José Luis Gioja y darle todo su apoyo. Lamentablemente se perdió una elección para el justicialismo por esta torpeza procedimental”, expresó.Por otra parte, habló sobre el fallo del Tribunal Electoral sobre la polémica en torno a la postulación de Jorge Macri.recalcó.Según la sentencia, le aportaron datos fehacientes del registro electoral de que votó en CABA y las dos direcciones donde habitó aparentemente en estos últimos años.consideró Barcesat.