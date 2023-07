Milei negó un "acuerdo con Massa" y destrozó a Larreta: "Ruta del dinero H" y "repartidor de sobres"

LOS MEDIOS Y LA CASTA



Tras denuncias en su contra por la venta de candidaturas dentro de su espacio, el precandidato presidencial Javier Milei aseguró que es la "campaña de difamación mas grande la historia" y que lo "operan por exponer negocios de la casta". También apuntó contra Sergio Massa y dirigentes de Juntos por el Cambio."Estamos viendo la campaña de difamación mas grande la historia argentina solamente porque venimos a plantear una Argentina distinta. Cada minuto que dedican a operarme porque expongo los negocios de la casta, porque valoro a mi familia, ó porque amo a mis perros, es proporcional al tiempo que dedican a esconder a los culpables de la decadencia nacional", lanzó el diputado libertario en redes sociales.En una extensa carta, acusó a, hermano del juege de Gobierno porteño, de aceptar coimas por las exenciones al Código de la Ciudad. "Si no lo conocen, los invito a preguntar a los desarrolladores inmobiliarios a quien le dejan la 'cometa' por las exenciones al Código de la Ciudad", manifestó.lo tildó de "siniestro” y como "un tipo de baja moral pero también de baja autoestima". Al respecto, señaló: "Hace 4 años intenta jubilar a Mauricio Macri sin éxito y dilapidando los impuestos de los porteños, porque le duele ser menos. Comprador hostil. Lo que no consigue por la propia lo compra con la tuya".Eso no fue poco, también indicó que el precandidato presidencial de JxC "estuvo en el peronismo, en la Alianza, en el PAMI, en el PRO, en la mesa de Fernandez y Kicillof, y siempre fue 'segundo'"."Cuando al fin tuvo poder lo usó para encerrarnos y contratar el hotel de la hermana para alojar enfermos de COVID. En el medio de la pandemia mando a su hija contagiada en un avión privado a USA. Nadie le pregunta nada. Pequeño resumen de un tipo que no será presidente", remarcó.En esa línea, apuntó contra, compañero de fórmula de Larreta, y lo acusó de "repartir cargos" a familiares. "¿A nadie le resulta RARO que ningún medio hable de los cargos que repartió Morales entre su familia? ¿Ó de que su hijo maneja la empresa estatal de producción de cannabis más grande del país?", dijo."A ningún medio parece sorprenderle, a ningún periodista le indigna. Están ocupados preguntando dónde duermen mis perros", ironizó.También, precandidata a gobernadora de Santa Fe de JxC, fue el blanco de las denuncias de Milei. "La princesa mimada de LN+. La candidata a Gobernadora de Santa Fe que vive en CABA y se traslada en avión privado. En lugar de preguntarle de donde saca la plata, los medios la reciben a los abrazos", lanzó.Además, tiró dardos al radical: "Muchos lo nombran pero pocos lo conocen. Es el financista de Martín Lousteau, un tipo que hace 20 años hace negocios con la UBA y reparte pauta los primeros de cada mes".Por último, negó un acuerdo con, a quién acusó de ser "el amigo de Clarin, el círculo rojo, Rodriguez Larreta, y la UCR". "Somos el único espacio político que puede ganarle un balotaje", afirmó."¿Escucharon a algún periodista dedicarle a Massa el tiempo que me dedican a mi? ¿A Larreta? ¿A Vidal? ¿A Morales? En Jujuy no se hace un sólo negocio sin la venia de Morales. Eso es la casta", concluyó.