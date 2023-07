Las consecuencias de no haber dado quorúm en la última sesión: hay un 30 por ciento de vacantes en la Justicia Civil

La fallida sesión de este miercoles tiene consecuencias negativas para la vida institucional del país. El Senado había convocado a una sesión especial para este miércoles a las 11 en la que prevén tratar el pliego de decenas de jueces y fiscales en el marco de las elecciones 2023.

Dalbón explicó que en el foro Civil hay una ausencia del 30 por ciento aproximadamente. “Esto significa que si tenes un divorcio, no tenes quien te divorcie o lo va a hacer en seis meses. Si tenes una sucesión, no tenes jueces que estén capacitados en sucesiones o herencias porque están abarrotados de juicios. Si tenes un accidente de tránsito, no tenes un juez que impida que la causa dure 10 o 15 años como están durando ahora. Si tenes una mala praxis, no tenes un juez que te pueda resolver la conducta de un medico a traves de una pericia médica de forma rápida”, detalló.

Consultado sobre esta cuestión, uno de los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, manifestó sus inquietudes y explicó el impacto de esta negativa en la vida cotidiana de los argentinos. “En la Justicia civil hay un 30 por ciento de vacantes y de personas que están en condiciones de asumir esas vacantes. Que la oposición deje sin quórum al Gobierno, teniendo en cuenta que la oposición tiene sus propios candidatos por lo que no es un capricho de colocar los jueces que uno quiere. Todos han sido y han pasado por el periodo de estudio y examen, el Consejo de la Magistratura: han concursado y han sido ternados”, señaló.Y cerró: