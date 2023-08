"Más mafioso no se consigue": Cristina sobre Macri por el apriete a Weretilneck

#Política | El apriete de Mauricio Macri al senador Alberto Weretilneck para que no favorezca al oficialismo en el nombramiento de 75 jueces: "Espero que piense en el futuro". pic.twitter.com/HAhNdUiGw8 — Política Argentina (@Pol_Arg) August 8, 2023

¿Alguna vez viste y escuchaste que un ex Presidente y jefe de la oposición amenace y/o extorsione por televisión a un Gobernador electo?



¿Alguna vez imaginaste al jefe del principal partido anti-peronista pidiéndole a dos Senadores peronistas que no den quórum impidiendo, de esa… pic.twitter.com/6XeatqYB93 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 9, 2023

¿En serio? ¡Me estás jodiendo! ¿Cómo que el Fondo ya está acá? Si lo trajiste vos papi… Hacete cargo de algo alguna vez en tu vida. Por Dios! https://t.co/WhbBd0BxZl — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 8, 2023

La vicepresidentacompartió un vídeo de Mauricio Macri, durante una entrevista televisiva en la que el expresidente menciona a tres senadores apretándolos para que no favorezcan al oficialismo con el nombramiento de 75 jueces, y apuntó: “Más mafioso no se consigue”.Ah! ¿Nunca lo viste, ni lo escuchaste, ni te lo imaginaste? Bueno… te tengo una sorpresa", escribió la vicepresidenta en su cuenta de Twitter y compartió un recorte de la entrevista de Macri.En la entrevista con Joaquín Morales Solá, Macri mencionó a Alberto Weretilneck, Guillermo Snopek y Edgardo Kueider para pedirles "que tengan un compromiso con la patria y no dejen que nombren a los jueces militantes que pusieron en esas listas". "Especialmente" a Weretilneck, gobernador electo de Río Negro, le recordó que integró una comitiva a los Emiratos Árabes y a China durante el gobierno de Cambiemos.Por si quedaban dudas, Cristina lo aclaró: "que no den quórum en el Senado.".Ayer la Vicepresidenta ya había cruzado al expresidente por otra entevista en la que intentó desligarse del crédito que le pidió al Fondo Monetario Internacional y de alguna forma quiso advertir que "el Fondo ya está acá" y afirmó que el organismo multilateral fue el “que propició este cepo asesino y todo este desastre”.”, le pidió indignada Cristina Kirchner al compartir el vídeo de las declaraciones de Macri en TN.A lo que Macri salió a cruzarla y sólo pudo atacarla diciendo en declaraciones a LN+: “”.