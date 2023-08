De Mendiguren le pidió "coherencia" a Bullrich por las críticas tras el ingreso a los Brics

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo,, le pidió este viernes "coherencia" a la candidata presidencial Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich , luego de que cuestionara el ingreso de Argentina al bloque de economías emergentes. Además, criticó las propuestas de dolarización."En el caso de (el candidato de La Libertad Avanza, Javier)porque hace unos años atrás iba el amigo (Mauricio) Macri a juntarse con los Brics y casi se ponía a pedirles de rodillas a ingresar, pero ahora no le gusta China, cuando si alguien hizo negocios comerciales con China fue (su padre, el empresario) Franco Macri y la empresa del mismo Macri", manifestó de Mendiguren este viernes en diálogo con FM La Patriada.Y, le pidió a los candidatos de la oposición "que dicen que no quieren comercializar más con estos países", que expliquen "qué haremos con nuestras exportaciones y con la compra de insumos que vienen de esos países".Además, se refirió a la dolarización y subrayó que en los comicios de octubre se elegirá si se saldrá de la actual situación económicade las bancas ´offshore´ y de todos los disparates que escuchamos"."No hay dudas de que el rumbo de la Argentina es a través del crecimiento económico y de la generación de dólares genuinos, y no de los dólares de la especulación financiera", subrayó y destacó en ese sentido que el país "será superavitario en dólares" el año próximo.Al respecto, De Mendiguren enfatizó que "los 15 países que dolarizaron sus economías como Zimbabwe y Ecuador, juntos son más chicos que la economía argentina".