Agustín Rossi: "Las 12 medidas están destinadas a compensar la devaluación impuesta por el FMI"

El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UP),, remarcó el "impacto favorable" que van a tener las medidas anunciadas por su compañero de fórmula y ministro de economía,y señaló que el objetivo es "pasar el mal trago" de la devaluación impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Argentina.Hay que recordar que ese crédito lo tomó (el expresidente Mauricio) Macri, que es el jefe de los otros dos candidatos a la presidencia (Patricia) Bullrich y (Javier) Milei", afirmó en declaraciones a Radio 10 sobre el paquete de medidas económicas.En ese sentido, insistió: "Estamos generando las condiciones para pasar el mal trago que tiene que pasar la economía argentina de convivir con el FMI que nos obligó a hacer una devaluación".Ayer el ministro de Economía anunció medidas para fortalecer el ingreso, entre las que se destacaron, la implementación de una suma fija de $60 mil para empleados del sector privado y público , que los monotributistas de las categorías A, B, C y D no pagarán por 6 meses el componente tributario y el refuerzo mensual de $37.000 que los jubilados y pensionados recibirán en los meses de septiembre, octubre y noviembre.El jefe de Gabinete señaló que con el Nuevo Programa de Fortalecimiento de la Actividad Económica y del Ingreso para las familias argentinas, "se ve la importancia del Estado" y aseguróa la vez que consecuencias "en toda la economía" y crecimiento económico.La situación se monitorea de forma permanente", añadió.Al tiempo que aclaró que "no se va a repetir lo que a veces ocurre de que el trabajador gane en paritarias y pierda en la góndola" . "Eso no puede suceder, hemos generado los mecanismos para evitarlo", subrayó Rossi.