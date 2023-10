El Gobierno pagará los vencimientos de deuda al FMI después de las elecciones generales

El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que"Las autoridades han ejercido su derecho como miembro de agrupar tres recompras (pagos de capital) que vencen en octubre y pagarlas antes de fin de mes (es decir, el 31 de octubre)", confirmaron fuentes del organismo a Noticias Argentinas.Según el calendario de pagos diagramado en la renegociación de marzo de 2022, el lunes 9 Argentina debía afrontar un vencimiento de U$S1.297 millones de capital, y una semana después otros U$S 648 millones por el mismo concepto.penas un día después -el 1º de noviembre- se deben abonar unos U$S 800 millones de vencimientos de intereses que no pueden ser postergados. De esta manera, entre el final de octubre y el inicio de noviembre, Argentina debe desembolsar U$S 3.400 millones.El desembolso de U$S 7.500 millones que realizó el FMI en septiembre preveía un excedente para que Argentina asuma esos compromisos hasta la próxima revisión. Del aquel monto recibido, Argentina utilizó unos US$ 3.500 millones para pagar los créditos puente solicitados para cancelar las obligaciones de fines de agosto.La semana pasada el FMI criticó la propuesta de dolarización del candidato Javier Milei y señaló exige condiciones previas para funcionar en forma adecuada y no reemplaza las medidas fiscales y monetarias que hay que adoptar para estabilizar al país.