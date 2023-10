Bussi sobre los homosexuales: "Merecen respeto como los sordos, ciegos y rengos"

Con miras a las elecciones generales del 22 de octubre, el postulante al Congreso por la agrupación Libertad Avanza (LLA), Ricardo Bussi, expresó su opinión en relación a las personas pertenecientes a la comunidad LGBTQ+ y su posición respecto a la ley de cupo laboral trans. Durante el debate, Bussi hizo una controvertida comparación al afirmar que los individuos LGBTQ+ "merecen respeto como los rengos, como los ciegos, como los sordos".

Cuando se le consultó sobre su postura acerca de los derechos individuales de las personas, Bussi enfatizó:En relación a la ley de cupo laboral trans, el candidato expresó: "Ahora, no sé por qué hay que darle un cargo público por ser travesti. Eso lo pagamos nosotros. El que decide ser travesti, que se la banque solo. El Estado no le puede dar una cuota a alguien que pertenece a un grupo minoritario, porque el Estado lo pagamos todo"."Eso es la libertad individual de cada persona a elegir su inclinación sexual y nosotros lo respetamos. Lo que no queremos es que lo tengamos que bancar entre todos porque, el que decidió su camino sexual, es responsable de sus elecciones. No tenemos que hacer cargo de eso a toda la comunidad", indicó.