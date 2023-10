Massa llamó a "construir un gobierno de unidad nacional" de cara al cierre de campaña

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, llamó a "construir un gobierno de unidad nacional", en el marco de su visita por las provincias de Mendoza y San Juan para cerrar su última semana de campaña electoral. Allí, se encontró con empresarios del turismo y de las economías regionales y advirtió sobre los peligros para el sector si sus competidores Javier Milei y Patricia Bullrich llegan a la Casa Rosada el próximo 10 de diciembre."Estamos frente a la necesidad de construir un gobierno de unidad nacional. Hay que unir a la CGT, los sectores empresarios y a los diversos sectores de la política", planteó Massa desde San Juan.Massa llegó a la región de Cuyo acompañado por el secretario de Industria, Ignacio "Vasco" de Mendiguren; el embajador en Brasil, Daniel Scioli; y el intendente electo de San Rafael, Omar Félix. La idea es mostrarse como el único candidato con propuestas concretas para las Pymes, las economías regionales y el turismo."Es tiempo de abrazar a todos, no es tiempo de echar a nadie, porque Argentina necesita del trabajo de todos para salir y de la convicción de que esto es unidos", consideró.En ese sentido, manifestó que su responsabilidad es "construir esperanza en los argentinos" y pasó a ejemplificar: "Construir esperanza en los jóvenes para que no terminen pagando la universidad. Construir esperanza en las mamás mendocinas para que no terminen teniendo que ver a sus hijos yendo con un revólver en la mochila al colegio. Construir esperanza en los trabajadores para que sigan cobrándole la devolución del IVA".