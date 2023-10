"Flautistas de Hamelin encantan y ahogan a la gente: mensaje de Francisco a días de las elecciones

#Política | El Papa Francisco alertó sobre Javier Milei y lo comparó con el Flautista de Hamelin: "Son encantadores de gente y la terminan ahogando".



💬 "Gente que cree que de la crisis se sale bailando al son de la flauta, con redentores hechos de un día para otro". pic.twitter.com/oUHPKheg0m — Política Argentina (@Pol_Arg) October 17, 2023

A días de las elecciones,que en medio de las crisis “encantan a la gente y la terminan ahogando”. Además, reiteró su deseo de regresar a la Argentina.”, aclaró el Sumo Pontífice en una entrevista exclusiva para la agencia Télam.Y apuntó contra la extrema derecha argentina: "Gente que se cree que de la crisis se sale bailando al son de la flauta con redentores hechos de un día para el otro”, agregó en otro tramo.Y añadió que "las grandes dictaduras nacen de una flauta, de una ilusión, de un encanto del momento. Y después decimos 'qué lástima, nos ahogamos todos'".Si bien nunca lo mencionó, Francisco apuntó directamente contra el líder de La Libertad Avanza que lo habia definido como “comunista”, lo asoció a “dictaduras sangrientas”. En su reciente entrevista con el propagandista norteamericano Tucker Carlson, uno de los principales apoyos mediáticos de Donald Trump, Milei había asegurado que Bergoglio "tiene afinidad con comunistas asesinos, de hecho no los condena. Es condescendiente con todos los de izquierda, aún cuando sean verdaderos criminales". En intervenciones anteriores lo había calificado como "la encarnación del maligno en la tierra".Los dichos de Milei tuvieron su lugar en el debate presidencial cuando Sergio Massa le reclamó que le pidiera disculpas al Papa, pero el libertario Milei evitó referirse a sus dichos más recientes y habló sobre críticas que hizo hacia Francisco años atrás cuando “todavía no estaba en política”, cosa que además fue mentira porque ya era diputado nacional en funciones.Cuando le preguntaron sobre los candidatos que en diferentes países hacen campaña prometiendo eliminar derechos de los trabajadores, el Papa Francisco respondió que "cuando un trabajador no tiene derechos o se lo contrata por poco tiempo para ir cambiándolos y no pagar aportes, se lo convierte en esclavo y uno se transforma en verdugo.En ese sentido, en otro momento de la entrevista se refirió a los momentos de crisis y señaló: "La palabra crisis me gusta porque tiene movimiento interno. Pero de una crisis se sale para arriba, no se sale con enjuagues. Se sale para arriba y no se sale solo. Los que quieren salir solos convierten ese camino de salida en un laberinto, que siempre da vueltas y vueltas. La crisis es laberíntica"."Además, las crisis hacen crecer: cuando está en crisis una persona, una familia, un país o una civilización porque si la resuelven bien, se creció. Me preocupa cuando los problemas se encierran hacia adentro y no pueden salir. Una de las cosas que tenemos que enseñarles a los chicos y a las chicas es a manejar las crisis. A resolver las crisis. Porque eso da madurez. Todos fuimos jóvenes sin experiencia y", lanzó en lo que podría ser otra critica a Milei.Y agregó: "Ninguno puede prometer la resolución de conflictos, si no es a través de las crisis saliendo hacia arriba. Y no solo. Pensemos cualquier tipo de crisis política, en un país que no sabe qué hacer, en Europa hay varios ¿Qué se hace? ¿Manejar los conflictos es una sabiduría. Pero sin conflictos no se va para adelante".Por otro lado, fue consultado sobre si le quedan viajes importantes por realizar y señaló que uno de esos lugares es Argentina. "Me gustaría ir. Hablando de los más lejos, me queda Papúa Nueva Guinea. Pero alguno me decía que, ya que voy a Argentina, haga escala en Río Gallegos, después el Polo Sur, aterrizar el Melbourne y visite Nueva Zelanda y Australia. Sería un poco largo", señaló.